Cortijo supervisó trabajos y anunció incorporación de nuevos equipamientos

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), avanza en la finalización de la obra de Pampa Alta, además, se incorporaron nuevos transformadores y se reforzó la distribución de agua en los sectores más afectados para normalizar el servicio.

Al respecto, el presidente de la empresa estatal, Matías Cortijo, mantuvo una reunión con los trabajadores que se encuentran ejecutando tareas en distintos puntos de la localidad, acompañado por el gerente General de Energía, Ariel Audisio. Durante el encuentro, supervisaron los avances y aguardaron la llegada del camión con materiales necesarios para completar la obra de Pampa Alta, que permitirá conectar los 17 pozos restantes y asegurar el abastecimiento de agua para los vecinos.

En esta instancia, también se incorporaron dos transformadores: uno de 160 kVA destinado al sector Costanera, que posibilitará la habilitación del Gimnasio Juanola, y otro de 315 kVA, cuya ubicación será definida próximamente según las necesidades operativas.

Asimismo, se informa que los camiones cisterna continúan realizando la distribución de agua en los sectores más perjudicados, incluyendo el Regimiento y la zona de chacras, hasta tanto se normalice el servicio en su totalidad.