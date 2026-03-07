Cortijo: “Con esto vamos a solucionar el problema del agua y dar tranquilidad al pueblo de San Julián”

La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) puso en marcha una obra clave para mejorar el abastecimiento de agua en Puerto San Julián, mediante el recambio de un tramo del acueducto que conecta la localidad con Comandante Luis Piedra Buena.

El presidente de la empresa estatal, Matías Cortijo, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, explicó que se trata de una de las obras más importantes dentro del plan de infraestructura, que se comenzó a ejecutar este año.

“Hace muchos años que no iniciábamos obras grandes. Gracias a una serie de licitaciones estamos empezando con ocho obras mayores, y esta es quizás la más relevante porque afecta directamente al suministro de agua que estaba muy comprometido en San Julián”, señaló.

Según detalló, los trabajos permitirán renovar un tramo del acueducto que presentaba serios problemas de ingeniería. La nueva infraestructura utilizará materiales de mayor calidad, para garantizar la continuidad y mejora del servicio.

“Le enviamos a San Julián la mejor agua de Santa Cruz, tomada del río Santa Cruz, pero con problemas en esa cañería no podíamos mantener el suministro. Con esta obra lo vamos a solucionar”, indicó el funcionario.

Cortijo adelantó que el objetivo es que para el próximo verano la situación esté normalizada, y que la obra permita saldar una deuda histórica con la comunidad. “Esperamos que esto le dé tranquilidad al pueblo, porque lo peor que le puede pasar a alguien es sufrir falta de agua”, agregó.

La intervención forma parte del plan de obras anunciado por el gobierno provincial, y apunta a resolver los items más críticos de la infraestructura de servicios esenciales, en distintas localidades.

En ese sentido, el titular de la empresa explicó que varias de estas iniciativas se financian a través del Fondo UNIRSE, integrado con aportes del sector minero. En total, seis de las obras se ejecutan con esos recursos, mientras que otras cuentan con financiamiento nacional o fondos propios.

Respecto al avance del recambio del acueducto, Cortijo informó que los trabajos ya comenzaron con tareas técnicas preliminares: “La obra ya comenzó, se están haciendo los relevamientos de altimetría y ahora están trabajando en ingeniería”.

Además, adelantó que en la agenda de este año, también, figuran proyectos como la perforación de nuevos pozos de agua en la zona norte de la provincia, y obras vinculadas a plantas cloacales en El Chaltén y Puerto Deseado.