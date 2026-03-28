Corte de energía eléctrica en Caleta Olivia por trabajos de mantenimiento y mejoras

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informa a los vecinos Caleta Olivia que el día domingo 29 de marzo se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico, a fin de realizar tareas de mantenimiento y mejoras en la red de media tensión.

El cronograma previsto es el siguiente:

Línea N° 2 – de 08:00 a 14:00

Abarcará los barrios General Paz, Miramar, 2 de Abril, Costa del Sol, Vista Hermosa 1 y 2, parte de la Avenida Costanera, zona del Hospital Zonal, barrio Lucila Ortiz y Sindicato Luz y Fuerza.

Durante este lapso se ejecutarán trabajos de reparación en distintos puntos de la línea, cambio de aisladores en crucetas, reemplazo de descargadores en transformadores, cambio de cadena de retención en línea y poda de árboles en contacto con la red eléctrica.

Línea N° 6 – de 08:00 a 10:00

Comprenderá los sectores de 3 de Febrero (alto), Vista Hermosa 3, Patagonia, Puerto Caleta Paula y parte de la Costanera.

En este caso, se realizará el cambio de descargadores en cable subterráneo a la salida del centro distribuidor.

Recomendaciones

SPSE solicita a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante los horarios indicados y agradece la comprensión ante las molestias ocasionadas, recordando que estas tareas son esenciales para optimizar la calidad y confiabilidad del servicio.