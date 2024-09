Corrupción: El Gobierno secuestró más de 150 artefactos que pertenecen a una obra inconclusa del IDUV

El ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, brindó detalles de los allanamientos que se realizaron estos días en obras del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), que quedaron inconclusas en gestiones pasadas. Encontraron inodoros, bidets, calefactores y puertas que nunca se instalaron. “La directiva del gobernador Claudio Vidal, es trabajar y recuperar cada cosa que se llevaron”, enfatizó.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Seguridad, realizó allanamientos en la ciudad de Caleta Olivia con motivo de la existencia de viviendas que se hallan sin las instalaciones correspondientes en su interior. Uno de los sitios allanados estaba destinado a ser sede del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

Como resultado de estas investigaciones, el personal de seguridad encontró: 6 bidets; 6 columnas de lavatorios; 2 mingitorios ovales; 5 lavamanos; 5 tapas de inodoros; 5 depósitos (mochila p/inodoro); 1 inodoro para personas con discapacidad; 1 lavamanos (usado); 1 caja conteniendo restos de cables; 19 rollos de caño corrugado; 2 calefactores CTZ; 65 cajas hexagonales; 90 cajas rectangulares; 16 rollos de cable 2.5 de diferentes colores; 12 cajas p/embutir p/térmicas; 2 caja p/medidor; 6 disyuntores Steck; 8 disyuntores Sica; 2 disyuntores Jeluz; 1 calefactor de 6000kcal.; 2 calefactores de 3500kcal.; 15 puertas placa (distintas medidas); y 4 burletes.

En este sentido, el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos, señaló que “estos allanamientos son un duro golpe a la corrupción, a la pata de la corrupción, porque esto es una parte”.

Luego detalló: “Se realizó un allanamiento en el cual se secuestraron diferentes elementos de construcción, de una obra que fue certificada en un 100%”.

“Por qué digo que es una parte o la pata de la corrupción, es porque todavía falta. Lo importante es llegar a la cabeza de la corrupción” aseveró.

Asimismo, consideró que “la provincia está como está por este tipo de cosas, porque los que estaban a cargo de un ministerio o a cargo de alguna presidencia nunca se preocuparon por las cosas de la provincia”, enfocándose en “cosas personales y entonces se ha dejado” que ocurran irregularidades, comentó.

Sobre la premisa fundamental que sigue este gobierno, apuntó que se gestiona “con la directiva del gobernador Claudio Vidal, que es trabajar y recuperar cada cosa que se llevaron”.

Con respecto a las obras incompletas, manifestó que este caso es “el fiel reflejo de lo que ha sucedido”. “Se viene trabajando en una larga tarea investigativa, también se está trabajando en conjunto con diferentes ministerios y el IDUV, y estos son los resultados” explicó.

El objetivo es continuar, hay “más para hacer: vamos a recuperar todo, lo vamos a seguir haciendo, porque la verdad es que lo que está acá es la plata del vecino”.

Los vecinos son “los que invirtieron, los que pagaron para que la obra se termine y está todo vaciado; entonces vamos a seguir trabajando, que es el lineamiento que tenemos de parte del gobernador” declaró.

En cuanto a los materiales encontrados en este allanamiento, expresó: “Esta era una obra que iba a ser para la sede del IDUV, que la terminaron al 100%, pero está vacía por dentro. No tiene inodoro, no tiene lavamanos, no tiene nada, no tiene calefactores, y esa obra está finalizada al 100%” amplió.

Por otro lado, el Ministro de Seguridad aludió al comentario recibido de parte de la empresa constructora: “La persona dice ‘tengo cosas de más obras que no me pagaron’, o sea, se ha finalizado y el tema es que nunca las ha entregado”.

La obra fue terminada por completo y debería estar con todos los requerimientos entregados: “Si le pagaron o no, eso lo tiene que resolver por vía judicial. No lo hace, entonces es más fácil sacar las cosas que no son de ellos. Dice ‘no me pagan la finalización de obra’, pero si no está terminada, ¿por qué te la tengo que pagar?”.

Por último, al ser consultado sobre el procedimiento el Ministro puntualizó: “Se secuestra todo, queda en manos de la Justicia para que determine. Tenemos dos allanamientos más, con las mismas características de recuperar cosas que son del Estado. Lo vamos a seguir haciendo durante toda la gestión”.