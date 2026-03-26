Corrida atlética infantil y carrera nocturna en homenaje a nuestros “Héroes de Malvinas” en Caleta Olivia

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, junto a la Asociación Atletas Master, organiza una nueva edición del tradicional encuentro deportivo que este año se realizará el 2 de abril.

El presidente de la Asociación Atletas Master, Daniel Bórquez, informó que el punto de partida de ambas competencias será el Complejo Deportivo Municipal “Ing. Knudsen”. En ese sentido, detalló que la corrida atlética infantil, denominada “Mini Malvinas”, comenzará a las 15:00 horas con distancias y categorías para niños y niñas hasta 16 años.

En tanto, la carrera nocturna incluirá un circuito de 8 kilómetros sobre la costanera local, con categorías Sub-19 y mayores de 20 hasta más de 70 años, agrupados cada cinco años, tanto en femenino como masculino. La entrega de kits se realizará a partir de las 18:00 horas en el mismo predio.

Bórquez destacó el interés que generó la propuesta al señalar que “ayer recién largamos el link y a las 4 horas teníamos 120 personas inscriptas”. Asimismo, informó que los interesados en participar pueden inscribirse a través del enlace disponible en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud o de la Asociación Atletas Master. https://cronometrajeinstantaneo.com/…/corrida-nocturna…

Finalmente invitó a la comunidad a sumarse, subrayando que “es importante este homenaje para recordar a nuestros héroes de Malvinas”, y acotó que las inscripciones se mantendrán abiertas hasta las 23:00 horas del día 1 de abril.