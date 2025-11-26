Copa Ciudad en Río Gallegos: Gran convocatoria en carrera de Mountain Bike

Más de un centenar de ciclistas participaron este lunes de la competencia organizada por la Secretaría de Deportes del Municipio de Río Gallegos. Hubo carrera competitiva de 21 kilómetros y una categoría participativa con recorrido por la Laguna Ortiz y la Reserva Costera Urbana.

▪️Este lunes continuaron las actividades vinculadas a la Copa Ciudad, con un circuito de Mountain Bike que reunió a más de un centenar de competidores. La carrera, organizada por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos, tuvo como punto de partida el muelle de la Laguna Ortiz e incluyó un recorrido de 21 kilómetros por distintos sectores de la ciudad, además de una categoría participativa.

En representación de la Secretaría de Deportes, Matías Yanquil valoró el desarrollo del evento pese al viento patagónico que corrió en la jornada. Según detalló, se inscribieron 158 competidores, aunque finalmente alrededor de 100 se acreditaron y participaron. Yanquil destacó especialmente el acompañamiento de otros grupos deportivos: “Tuvimos ayuda de muchos grupos, principalmente de Goluem Fem, que colaboraron con la logística. Ellas nos ayudaron con las marcaciones, estuvieron muy atentas en el circuito, nos ayudaron un montón”.

El orgullo de llegar primero



Entre los competidores que completaron el circuito se destacó Franco Colli, el primero en cruzar la meta. El ciclista expresó su satisfacción por el resultado y por el desarrollo general de la competencia: “Contento porque la organización estuvo muy linda. Feliz porque soy de acá y siempre se pelea contra las ráfagas, siempre hubo viento; hoy sopló más de lo normal, pero igual se pudo”.

Visiblemente emocionado, dedicó su desempeño a su familia: “Esto va para mi papá, para mi hijo que viene a acompañar, para mi familia y mi señora. También para la Escuela de suboficiales de la Policía que representó. Fomentemos lo lindo del deporte, que participen en las cosas que hace el municipio y la Secretaría de Deportes, porque es sano”.

Colli, instructor de la Escuela de Suboficiales de la Policía, contó que volvió a la actividad deportiva luego de la pandemia: “Antes hacía mucho ciclismo de ruta y después de la pandemia, gracias a mis horarios de trabajo y mis francos, volví al ruedo”. Sobre el circuito, destacó que las condiciones fueron desafiantes pero realizables: “Siempre salgo en bicicleta y hay viento más fuerte a veces, así que fue un día normal. Que haya salido bien y llegar primero fue muy bueno”.