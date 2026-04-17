COORDINAMOS CON OPERADORAS, JUSTICIA Y FUERZAS FEDERALES LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PROVINCIALES

Se llevó a cabo, en Caleta Olivia, el tercer encuentro del Foro de Seguridad Patrimonial Oíl y Gas Zona Norte, un espacio de trabajo y articulación impulsado por el Ministerio de Seguridad junto a las operadoras.

En esta oportunidad, se convocó a todos los jueces de la zona norte y a las fuerzas federales, lo que representó un avance significativo en la adopción de medidas preventivas y en la implementación de acciones concretas orientadas a la protección de los recursos, así como a la prevención de delitos que impactan en las regalías y en la economía de Santa Cruz, y afectan a las operadoras que invierten en la provincia.

Cabe destacar que las decisiones estratégicas adoptadas en el marco de este Foro han contribuido a una disminución en el robo de materiales en los yacimientos. En este sentido, resulta fundamental dar continuidad a este espacio e incorporar a la totalidad de los actores intervinientes. En esta ocasión, por parte del Gobierno de Santa Cruz, encabezó la mesa el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez; y el jefe y subjefe de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, Crio. Gral. Diego Agüero y Crio. Gral. Luis Bordón, respectivamente.

Asimismo, participaron del encuentro los responsables de seguridad patrimonial de las operadoras; la Policía Federal Argentina, representada por su responsable en la zona, César Camaño; Gendarmería Nacional; los jueces provinciales de la zona norte, Eduardo Quelín, de Las Heras, y Leonardo Cimini, de Pico Truncado; y el fiscal federal Lucas Colla, con quienes se acordó de avanzar en la investigaciones para determinar la posible existencia de asociaciones ilícitas vinculadas al robo de cobre y otros materiales en los yacimientos.

PENALIDADES E INVERSIÓN

Además, el Ministerio de Seguridad brindó detalles sobre los avances en la reglamentación de la Ley de Materiales no Ferrosos Nº3.957, sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en agosto de 2025, mediante la cual se regulan y controlan las actividades comerciales vinculadas a estos materiales en todo el territorio santacruceño. En este marco, se establecerá un nuevo régimen regulatorio para su comercialización, con sanciones estrictas para quienes incurran en su compra o venta ilegal.

Por otra parte, las operadoras asumieron el compromiso de reforzar los sistemas tecnológicos y adoptar nuevas medidas de seguridad en los yacimientos, en articulación con las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales, y el Poder Judicial.

Finalmente, se destaca el sostenido avance del Foro de Seguridad Patrimonial Oíl y Gas Zona Norte, propiciado por el Gobierno de Santa Cruz, el cual ha sido reconocido por las operadoras, que valoraron el trabajo conjunto, el abordaje interagencial y la participación activa del Poder Judicial en la presente instancia.