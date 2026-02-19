Convocatoria pública para la cobertura de Horas Cátedra Escuela Provincial de Música Re Si

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección General de Educación Artística, comunica que está abierta la convocatoria pública para la cobertura de Horas Cátedra docente de la Escuela Provincial de Música Re Si, en todas sus sedes.

Las vacantes a ofrecer se encuentran en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dQl0DYs_xJoF_JmqDLeehDOp8sC6_3LP/edit?usp=sharing&ouid=109159020273500180780&rtpof=true&sd=true

Se solicita completar el formulario, adjuntando CV actualizado (con copia de documentación que certifique) y link de video con referencias musicales: https://forms.gle/BTWUXZaMmoHdyJqr8

La convocatoria estará disponible hasta las 20:00 del viernes 20 de febrero. Para consultas escribir al correo electrónico dgeacpesantacruz@gmail.com