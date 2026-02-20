Convocatoria pública de Horas Cátedra en el Conservatorio Provincial de Música y vacantes instrumentales del Elenco Sinfonietta

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección General de Educación Artística, informa que abre convocatoria pública para la cobertura de Horas Cátedra docente pertenecientes al PLAN NIÑOS del Conservatorio Provincial de Música “Rvdo. Eugenio Rosso”, de Río Gallegos.

El detalle de las horas está en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZWh88RP-uUbC3dVUmfa8nUMqk0488h1b/edit?usp=sharing&ouid=109159020273500180780&rtpof=true&sd=true

Se solicita a los interesados completar el formulario, adjuntando CV actualizado y link de video con referencias musicales: https://forms.gle/bYwyKAZReMq5JNdm8

La convocatoria estará disponible hasta las 20:00, del viernes 20 de febrero. Para consultas escribir al correo electrónico dgeacpesantacruz@gmail.com

Asimismo, se abre la convocatoria pública para la cobertura de VACANTES INSTRUMENTALES del ELENCO SINFONIETTA de la Escuela Provincial de Música RE SI incluidas en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m1abjr3pi4X4xGn20_xAS4lycynlYpNO/edit?usp=sharing&ouid=109159020273500180780&rtpof=true&sd=true

Se solicita completar el formulario, adjuntando CV actualizado: https://forms.gle/8emN92rSeMLz2EaU9

La convocatoria estará disponible hasta las 23:00 del viernes 20 de febrero. Para consultas escribir al correo electrónico dgeacpesantacruz@gmail.com