Conversatorio sobre la Ley Provincial N° 3937 que regula el avistaje de ballenas en el Golfo San Jorge

El pasado 12 de junio, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la Ley Provincial N° 3937, que regula el avistamiento de cetáceos en el Golfo San Jorge. La normativa busca proteger a las ballenas y asegurar un turismo responsable y sostenible en la región.

En diálogo con Voces y Apuntes, César Gribaudo resaltó la relevancia de esta sanción legislativa: “Esta es parte de una de las patas de toda la investigación que se viene realizando hace más de 25 años y una de las aristas era legislar sobre qué se puede y qué no se puede hacer con respecto a las ballenas. El objetivo es protegerlas y que la actividad turística se haga como corresponde, en pos de la conservación y la sostenibilidad en el tiempo”.

El especialista explicó que la Ley Provincial N° 3937 regula quiénes están habilitados para acercarse a las ballenas y bajo qué condiciones, con el fin de prevenir riesgos tanto para los animales como para las personas. “En distintas partes del mundo hay muchos servicios clandestinos, generando un peligro tanto para las personas como para las ballenas. El que esté habilitado tiene que tener una capacitación”, afirmó.

Gribaudo también advirtió sobre lo que ocurre en otros países donde la falta de regulación genera caos: “Hace poco llegaron ocho ballenas jorobadas frente a San Pablo y salieron alrededor de 200 embarcaciones a verlas. Eso es un desastre y suele suceder en varias partes. Con esta ley nosotros nos adelantamos a cualquier experiencia de avistaje descontrolado”.

Además de establecer sanciones, la normativa incluye un “Código de Buenas Prácticas del Avistaje de Ballenas”, que detalla recomendaciones sobre cómo acercarse a los cetáceos, el manejo de residuos y otras medidas de conservación.

“Con esta ley damos un paso fundamental para asegurar que el turismo en el Golfo San Jorge sea responsable y sostenible, garantizando la protección de las ballenas y de la experiencia turística”, concluyó Gribaudo.

En este marco, el próximo jueves 11 de Septiembre se brindará un conversatorio para ampliar la información acerca de esta ley aprobada recientemente.