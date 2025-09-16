Convenio para potenciar el viñedo del Punto Orgánico en la Chacra Municipal

La Municipalidad de Caleta Olivia y el Consejo Agrario Provincial firmaron un convenio con el objetivo de fortalecer y ampliar el viñedo del Punto Orgánico, ubicado en la chacra municipal. Los fondos para este proyecto provienen del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y serán ejecutados a través de la Fundación Empresaria de la Patagonia (FEPA).

Durante la firma, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez, destacó: “Acabamos de firmar un convenio importante con el intendente Pablo Carrizo para potenciar fundamentalmente el viñedo que tienen en el Punto Orgánico. Creemos que es un paso fundamental para la localidad y para desarrollar proyectos vitivinícolas en la provincia. Caleta ya tiene algo importante y es vanguardia en este tema, por eso estamos muy contentos de poder concretarlo”.

Asimismo, Suárez explicó que el convenio permitirá mejorar las instalaciones y sumar nuevas variedades de viñedos, con un seguimiento mensual por parte del Consejo Agrario para certificar los avances de las obras y habilitar los desembolsos correspondientes. En este marco, subrayó que se trata de “una decisión política muy fuerte de parte del gobernador de apostar a la producción y al trabajo”.

Por su parte, la supervisora del Punto Orgánico, Carmen Almendra, expresó: “Para nosotros es una alegría enorme esta firma de convenio, que permitirá comenzar con las obras este mes de septiembre. Se trata de la ampliación del viñedo y de parte de la infraestructura necesaria para contar con un pequeño espacio de elaboración. Venimos trabajando hace mucho tiempo en este proyecto y no tenemos más que palabras de agradecimiento”.

Almendra también resaltó que ya se realizó una primera ampliación con 80 nuevas plantas de producción propia: “Ahora vamos a poder seguir creciendo y materializar un proyecto que busca diversificar la producción en nuestra ciudad, incorporando nuevas alternativas productivas”.