Control forestal en Tucu Tucu: el CAP refuerza fiscalización y advierte sobre sanciones

El Consejo Agrario Provincial (CAP), a través de la Dirección General de Bosques y Parques, realizó una recorrida de fiscalización en la zona de Tucu Tucu para controlar el cumplimiento de la normativa forestal en establecimientos con planes de aprovechamiento de leña y otros productos del bosque nativo.

Durante la jornada, se visitaron distintos predios que cuentan con planes de trabajo aprobados y se dialogó con productores locales sobre la importancia de ajustarse a las normativas vigentes. En ese sentido, se recordó la obligatoriedad de tramitar la Guía de Extracción y Transporte Forestal, así como respetar los volúmenes declarados para garantizar una gestión responsable de los recursos naturales.

El presidente del CAP, Adrián Suárez, destacó la importancia de estas acciones: “La preservación del bosque nativo no es solo una cuestión ambiental, sino también productiva. Si no cuidamos nuestros recursos hoy, no habrá oportunidades para el futuro. Desde el CAP trabajamos para que el uso del bosque sea ordenado, con control y dentro de la ley”.

Estas fiscalizaciones forman parte de un plan de control permanente que lleva adelante el CAP en toda la provincia. El objetivo es garantizar que la actividad forestal se desarrolle dentro del marco normativo, evitando la sobreexplotación y asegurando que los bosques continúen siendo una fuente de recursos sostenibles para las próximas generaciones.

Desde el CAP se recuerda que el incumplimiento de la normativa puede derivar en sanciones, por lo que instan a los productores a cumplir con los requisitos establecidos.

Para más información sobre los permisos y regulaciones vigentes, los interesados pueden acercarse a la delegación del Consejo Agrario Provincial más cercana o ingresar a www.cap.santacruz.gob.ar.