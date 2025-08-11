Contreras: “El trabajo territorial es permanente y con presencia en toda la provincia”

Fueron las palabras de la subsecretaria de Abordaje Territorial, durante un nuevo operativo territorial, como parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno de Santa Cruz con motivo del periodo invernal.

Este domingo, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración realizó un nuevo operativo del Plan Invernal en la capital santacruceña. En esta oportunidad, la subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras, realizó un balance del trabajo desplegado hasta la fecha, que incluyó intervenciones en Caleta Olivia, Río Turbio, 28 de Noviembre, entre otras localidades de la provincia.

“Estamos trabajando con todos los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Río Gallegos, trayendo a los promotores que son quienes conocen el territorio y abordan las situaciones de cada titular, realizando entrevistas en los domicilios para posteriormente poder proceder”, explicó Contreras, destacando el contacto directo con las familias. En este aspecto, la funcionaria enfatizó la presencia territorial, a través de despliegues que se realizan en cada jurisdicción de los distintos CIC.

Respecto al interior provincial, la funcionaria destacó: “Tenemos Centros Integradores en otros puntos de la provincia, pero además contamos con Direcciones de Gestión e Integración Territorial, que también están de manera permanente en territorio, garantizando la llegada del Estado a cada comunidad”.

Finalmente, Contreras subrayó el respaldo de la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, y de la secretaria de Estado de Desarrollo Local, Cecilia Cortés, quienes no solo impulsan estas acciones, sino que además acompañan los operativos trabajando a la par de cada agente de la cartera social. También agradeció la confianza y el compromiso de la gestión del gobernador Claudio Vidal, que permite sostener y ampliar estos dispositivos de asistencia directa a las familias santacruceñas.