Continuidad de trabajos eléctricos y de saneamiento tras el temporal

Durante el fin de semana, continuaron los trabajos en Puerto Deseado junto con la cuadrilla de trabajo del Distrito Piedra Buena. En lo que respecta a los trabajos eléctricos, el personal continúa con los arreglos necesarios tras el temporal que afectó la localidad hace dos semanas. A pesar de los avances, persisten algunos inconvenientes en el suministro debido a la complejidad de las reparaciones en distintos puntos.

Entre las tareas realizadas se destacan:

-Reemplazo de descargadores y aisladores: se cambiaron los descargadores y aisladores dañados por descargas eléctricas. Estas sustituciones garantizan la integridad de la red y reducen la probabilidad de nuevas interrupciones, asegurando un servicio eléctrico más confiable para los vecinos.

-Puestas a tierra de subestaciones: se reemplazaron las puestas a tierra en las subestaciones afectadas, corrigiendo valores fuera de los rangos recomendados. Esto mejora la seguridad de la instalación y protege tanto a los equipos como a las personas frente a posibles descargas eléctricas.

-Mediciones en equipos de transformación: se realizaron pruebas eléctricas en transformadores y equipos asociados para asegurar su correcto funcionamiento. Estás mediciones permiten conocer el estado de las maquinas eléctricas y asegurar su correcto funcionamiento para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en la localidad.

Por otro lado, personal de saneamiento realizo trabajos en la estación elevadora de líquidos cloacales, realizaron la limpieza del fondo de la planta y colocó nuevas guías para las bombas, mejorando la operatividad de la estación y asegurando un funcionamiento más eficiente del sistema cloacal.

El personal eléctrico y de saneamiento del distrito continúa trabajando para garantizar el restablecimiento completo de los servicios, priorizando la seguridad.