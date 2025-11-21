Continúan los operativos de vacunación en Río Gallegos

El Ministerio de Salud y Ambiente a través del Hospital Regional Río Gallegos concretó dos jornadas de vacunación en los Centros Nº2 Y Nº9, en el marco de la Campaña “Poné al día tus vacunas para estar protegido”. Se aplicaron vacunas de calendario nacional, continuando con las estrategias de inmunización en la provincia.

Ambas jornadas contaron con una gran convocatoria, habiendo alcanzado a la comunidad de los barrios cercanos a cada centro, donde además de vacunación se ofrecieron distintos servicios al público presente, sobre todo en niños y niñas.

Se realizó Control Niño Sano, Odontología, Nutrición, Test de HIV-Sífilis, Control de Riesgo Cardiovascular, entrega de leche y Carnet Hospitalario. Además, el equipo del Centro Nº9 llevo a cabo el operativo con temática de halloween, generando un espacio animado y de diversión para las infancias.

El Ministerio de Salud y Ambiente continua desplegando herramientas en sentido de promover la prevención y el cuidado de la salud, en contextos de alerta epidemiológica y el aumento de los porcentajes de inmunización en la población.