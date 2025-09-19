Continúan los avances en la reglamentación de la Ley Provincial sobre discapacidad

Este jueves, en el Consejo Provincial de Educación, en Río Gallegos, la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración mantuvo una reunión de trabajo con autoridades educativas. para avanzar en la reglamentación de la Ley Provincial N° 3820, que establece el Sistema de Promoción y Protección del Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

Por parte de la Cartera Social, participaron el secretario de Estado de Niñez, Luis Quiroga; la subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa; y el asesor letrado del área, Mario Pasqui. En representación de la Cartera Educativa estuvieron presentes la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; el secretario técnico de Gestión, Pablo Infrán; y el director general de Educación Especial, Claudio Burgos.

En este marco, la subsecretaria Ulloa subrayó la relevancia de la participación de los estamentos educativos en la construcción de una normativa, que contemple de manera integral las distintas etapas de la vida de las personas con discapacidad, desde una perspectiva de derechos y con un enfoque de participación plena.

Asimismo, destacó el acompañamiento de la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, y del gobernador Claudio Vidal en este proceso.