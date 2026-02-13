Continúan las propuestas recreativas del programa “Mayores en movimiento” durante el verano

En el marco de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, bajo la conducción de Claudio Vidal y la gestión de la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, el programa Mayores en Movimiento continúa desarrollando su cronograma de actividades recreativas correspondientes al segundo contingente de las Colonias de Verano.

Durante la semana, las personas mayores participantes disfrutaron de dos jornadas de integración en distintos espacios. El miércoles, en las instalaciones de la Chacra del Sindicato de Petroleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), se llevó adelante una tarde lúdica con juegos de mesa como jenga, buraco, damas y el tradicional truco, generando un clima de encuentro, camaradería y participación activa. La jornada culminó con una merienda compartida entre todos los presentes.



El jueves, las actividades se trasladaron al gimnasio del Centro Patagónico de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), donde se realizaron propuestas saludables y deportivas orientadas a promover el movimiento y la coordinación, mediante dinámicas grupales coordinadas por el equipo de la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación.



Estas acciones forman parte de una política sostenida de promoción del envejecimiento activo y el fortalecimiento de espacios de contención y recreación para personas mayores, impulsada por la Subsecretaría de Políticas para Adultos Mayores, a cargo de Carla Beroiz, junto a la Dirección de Dispositivos, encabezada por María Alejandrina Pérez, quienes acompañan y respaldan el desarrollo de cada una de estas iniciativas en territorio.



En este contexto, la directora del Centro de Día “Recuerdos Compartidos”, Adriana Cabrera, explicó que ambas jornadas debieron desarrollarse en espacios cerrados debido a las condiciones climáticas, ya que originalmente estaban previstas actividades al aire libre en la costanera de Río Gallegos, incluyendo juegos recreativos, kayak y paseos en lancha, iniciativas que favorecen el bienestar integral en entornos naturales.



Cabe destacar que, al igual que el primer contingente, la propuesta culminará con un viaje a la Isla Pavón, donde las y los participantes disfrutarán de una tarde al aire libre. El sábado se realizará el cierre conjunto de ambos contingentes, con una jornada de música y baile que pondrá fin a una nueva y exitosa experiencia de integración, recreación y fortalecimiento de vínculos comunitarios.