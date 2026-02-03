Continúan internados en terapia intensiva los heridos del vuelco en Ruta 3

El Hospital Zonal de Caleta Olivia informó este martes 3 de febrero que las tres personas adultas que resultaron heridas en el siniestro vial ocurrido el día lunes sobre la Ruta Nacional N° 3, en la zona de Cañadón Minerales, permanecen internadas y bajo atención médica especializada.



Según se indicó desde el centro de salud, los pacientes continúan hospitalizados en la Unidad de Terapia Intensiva, donde reciben monitoreo permanente y seguimiento clínico continuo por parte de los equipos médicos, en función de la complejidad de las lesiones sufridas.



Desde la institución sanitaria señalaron que la evolución de los heridos es evaluada de manera constante y reiteraron el acompañamiento tanto a las personas afectadas como a sus familias, en este difícil momento.



Asimismo, se volvió a destacar el trabajo coordinado de los servicios de emergencia y de los equipos asistenciales que intervinieron desde el primer momento tras el siniestro.



Por razones de confidencialidad y respeto hacia los pacientes y sus entornos familiares, no se brindaron datos personales ni precisiones clínicas. Cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del Hospital Zonal de Caleta Olivia.