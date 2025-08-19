Continúan con la implementación del Programa “Transformar la Secundaria”

El Consejo Provincial de Educación, junto a la Fundación Banco Santa Cruz (FBSC), transitan una nueva semana de encuentros presenciales “Transformar la Secundaria”, programa que alcanza a más de 120 docentes provinciales y 16 equipos directivos, con el propósito de fortalecer los procesos de innovación, liderazgo y la mejora en las escuelas secundarias santacruceñas.

Durante el mes de agosto se desarrollan los encuentros presenciales de todas las áreas de formación docente, que incluyen Matemática, Lengua, Proyecto de Vida, Aprendizaje Basado en Proyectos y Robótica Educativa, además de un taller especializado en Clima Escolar.

El programa busca no solo fortalecer los aprendizajes en Lengua y Matemática, sino también promover la innovación pedagógica, la mejora del clima escolar y el acompañamiento a las trayectorias educativas de los estudiantes.

En su primera edición, Transformar la Secundaria consolida una comunidad de aprendizaje en red, generando espacios de formación docente, liderazgo institucional y acompañamiento que apuntan a impactar de manera directa en la calidad educativa de la provincia.

Agenda presencial de esta etapa:

Miércoles 20/8: Proyecto de Vida

Lunes 25/8: Aprendizaje Basado en Proyectos y Robótica Educativa

Martes 26/8: Taller de Clima Escolar, a cargo de la especialista Sonia Fox.

▪ Por la tarde: acto de entrega de diplomas a rectores y vicerrectores que completaron la Actualización Académica en Gestión Estratégica y Liderazgo Pedagógico.

Jueves 28/8: Lengua – Ciclo Básico

Viernes 29/8: Lengua – Ciclo Orientado