Continúa la recesión: la actividad económica en Santa Cruz cayó 8,7% en octubre

La actividad económica de Santa Cruz registró en octubre una caída interanual del 8,7%, aunque mostró una recuperación intermensual del 2,5% en la medición desestacionalizada. Con esta contracción, el acumulado del año marca un retroceso del 1,3%, confirmando un escenario recesivo que ya suma diez meses consecutivos en terreno negativo.

La evolución reciente de la actividad económica provincial muestra señales iniciales de estabilización. Tras tres meses de descenso continuo, octubre exhibe una leve mejora que, aunque insuficiente para revertir la tendencia recesiva, sugiere que el deterioro comienza a moderarse. El repunte del 2,5% es un indicio tenue, pero igualmente relevante dentro de un contexto adverso.

En perspectiva histórica, Santa Cruz inició 2025 con un fuerte crecimiento del 27,3% en enero, para luego entrar en una caída sostenida. La recuperación observada en el primer semestre se revirtió rápidamente, y la segunda mitad del año confirmó el ingreso a una fase recesiva profunda, con impactos significativos sobre el comercio y los servicios.

Análisis económico

La dinámica económica provincial muestra que la recesión de 2025 trasciende el comercio y afecta a toda la estructura productiva. Informes recientes señalan una contracción persistente, agravada por factores externos que profundizan el deterioro. El cierre de más de 150 comercios en Río Gallegos refleja un nivel crítico de estrés operativo, marcado por caída de ventas, falta de liquidez, ausencia de crédito y dificultades para sostener costos fijos. Esta situación, concentrada en la capital provincial, ya se replica en otras localidades.

A este cuadro se suma la declaración de emergencia administrativa y económica en Río Gallegos, junto con el desdoblamiento del pago de salarios estatales. Dado que el sector público es un actor clave en la demanda de bienes, servicios y empleo, estas medidas refuerzan la contracción del consumo y elevan la incertidumbre entre comercios y proveedores dependientes del flujo estatal.

Las PyMEs, según la Encuesta Provincial de Actividad PyME (EPAP) elaborada por la FESC, indican que las dificultades para afrontar aguinaldos, sostener planteles o pagar impuestos no responden solo a la caída de ventas, sino también al fuerte deterioro de la cadena de pagos. El endeudamiento creciente dejó de ser una herramienta de inversión para convertirse en una estrategia defensiva de supervivencia.

Los testimonios de comerciantes dan cuenta de plazos de cobro superiores a 90 días, ventas restringidas a lo esencial y márgenes de ganancia prácticamente nulos. La crisis de Río Gallegos es el caso más visible de una dinámica provincial generalizada.

El deterioro laboral también se profundiza. La caída del empleo privado registrada en la EPAP se combina con un clima nacional de desconfianza hacia la generación de empleo formal. En Santa Cruz, la baja del consumo y el ajuste de los hogares acentúan la contracción del mercado laboral y presionan sobre la economía doméstica.

El panorama general muestra una provincia con demanda deprimida, empresas endeudadas, cierre acelerado de comercios y un sector público bajo emergencia económica. Mientras los indicadores del IPAE permiten medir la magnitud del retroceso, la evidencia cualitativa demuestra un impacto más profundo que compromete la continuidad misma de la actividad productiva.

Desempeño sectorial

En octubre, el desempeño sectorial confirmó que ningún rubro escapa al contexto recesivo.

Alimentos y Bebidas cayó 4,2% interanual, siendo el sector más resistente.

Servicios —que incluye hotelería, turismo y actividades profesionales— retrocedió 7,3%, aunque mostró una recuperación intermensual del 2,3%.

Calzado, Indumentaria y Textiles registró una fuerte caída del 9,5%, afectado por la concentración del consumo en bienes esenciales.

Ferreterías y Construcción retrocedió 9,8%, con la obra privada prácticamente paralizada.

Farmacia y Perfumería anotó la mayor caída interanual (-13,2%), aunque tuvo el mejor repunte mensual con un aumento del 17,6%.

Balance, expectativas e inversión

Las expectativas empresariales reflejan el difícil momento que atraviesa el sector privado. Casi el 47,4% considera que su situación empeoró respecto al año anterior, mientras apenas el 20% percibe mejoras. Esta percepción afecta directamente la inversión: solo el 22,1% cree que es un buen momento para invertir y el 36,8% descarta nuevos proyectos.

Sin embargo, las proyecciones muestran cierto optimismo moderado: el 58,9% espera una mejora en los próximos 12 meses, aunque un 15,8% prevé un empeoramiento. Este escenario mixto sugiere cautela, pero también expectativa de una eventual recuperación asociada a la estabilización macroeconómica y la reactivación del consumo.

A pesar del panorama adverso, algunos indicadores apuntan a una posible estabilización en niveles bajos. La mejora intermensual constituye un cambio respecto a los meses previos de caída, aunque una recuperación sostenida aún depende de factores clave como el acceso al crédito, la evolución del consumo y la normalización del sector público.

Sobre el IPAE

El Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE) es un instrumento estadístico creado por la Federación Económica de Santa Cruz para medir la dinámica comercial y de servicios en la provincia. Nace ante la necesidad de contar con información subnacional confiable, ya que los indicadores nacionales no reflejan las particularidades de economías regionales con fuerte presencia territorial, como la santacruceña.

El IPAE comenzó a construirse en 2025, con base en diciembre de 2023. Tras dos meses de pruebas metodológicas, desde agosto de 2025 se publica mensualmente, abarcando los principales rubros de actividad. Su metodología combina datos históricos y encuestas a comercios formales con ponderación por localidad y rubro, siguiendo estándares de organismos internacionales como ONU, FMI, Eurostat y OCDE.

La cobertura incluye cinco sectores:

Alimentos y bebidas

Ferreterías, construcción, bazar, hogar y muebles

Farmacias y perfumerías

Indumentaria, calzado y textiles

Servicios

El objetivo principal del IPAE es ofrecer información de alta frecuencia para la toma de decisiones públicas y privadas, fortaleciendo la comprensión de la economía provincial y cubriendo vacíos de información oficial. La metodología completa estará disponible próximamente en la web de la FESC.