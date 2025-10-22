Continúa la Feria de Intercambio de Libros Usados en la Biblioteca Municipal

Con una gran concurrencia de estudiantes y público en general, continúa desarrollándose la Feria de Intercambio de Libros Usados en la Biblioteca Municipal “Sofía Vicic de Cepernic”.

La propuesta comenzó el 13 de octubre y se extenderá hasta el 10 de noviembre, en la sede ubicada en Costa Rica y Bella Vista, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00.Esta iniciativa ofrece a la comunidad la posibilidad de acceder a libros mediante el canje con otros usuarios, fomentando la lectura, el reciclaje y la circulación de materiales literarios.Además, la Biblioteca cuenta con una excelente respuesta del público a su propuesta de “biblioteca al paso”, ubicada en el exterior del edificio.

Este espacio permite que cualquier persona tome un libro, lo lea en su hogar o en un espacio público y luego lo devuelva en buen estado, promoviendo el acceso libre a la lectura y el intercambio comunitario.