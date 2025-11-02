Continúa la asistencia a familias en el plan de contingencia por la emergencia hídrica

Este domingo fue la sexta jornada del plan impulsado desde la Municipalidad junto a Servicios Públicos, Bomberos Voluntarios 2 de Junio, empresas privadas y el Sindicato de Petroleros, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER). Con camiones cisterna, se asiste a personas en situación de vulnerabilidad, con discapacidad, adultos mayores y pacientes crónicos.

Esta mañana inició un nuevo día del plan con la carga de agua de los camiones cisterna y la distribución en viviendas de Zona de Chacras, Barrio Hípico, Miramar, San Martín, 150 Viviendas y Malvinas Argentinas. El intendente Pablo Carrizo supervisó recorridos y entregas y mantuvo diálogo con vecinos.

Todas las áreas de la Municipalidad forman parte de este operativo que tiene como objetivo llegar de manera gratuita con el vital elemento a los sectores en los que aún no se normalizó la distribución por red, en coordinación con SPSE.

Desde el municipio se destaca el esfuerzo que se realiza desde la empresas privadas que poseen camiones cisterna y los pusieron a disposición de la comunidad. El decreto 3030/25 de emergencia hídrica seguirá vigente hasta que se regularice la distribución de agua por red.