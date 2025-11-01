Continúa el trabajo mancomunado en el plan de contingencia para la distribución gratuita de agua

La Municipalidad de Caleta Olivia continúa ejecutando el operativo especial de abastecimiento gratuito de agua potable mediante camiones cisterna, en un trabajo articulado entre el Municipio, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Sindicatos y diversas empresas locales, en virtud del decreto N.º 3030/2025.

Por instrucción del intendente Pablo Carrizo, se intensificaron las acciones para asegurar que el recurso llegue de manera gratuita a los hogares, priorizando especialmente a personas con discapacidad, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad.

Este despliegue, coordinado desde el Ejecutivo Municipal, se lleva adelante gracias al acompañamiento de SPSE y al compromiso de las empresas que se suman con sus unidades a la distribución sin costo alguno para los vecinos. El intendente Carrizo supervisa de manera permanente el operativo, reforzando la organización de los recorridos y optimizando los tiempos de respuesta.

La Municipalidad recuerda que la asistencia con camiones cisterna es gratuita y se mantiene activa durante toda la jornada. Además, se continúan recepcionando pedidos y canalizando las solicitudes de los sectores que registran mayor cantidad de días sin agua.

El Municipio agradece la colaboración de las instituciones participantes y solicita a la comunidad comprensión y solidaridad en este contexto, mientras se continúa trabajando para restablecer el servicio de manera estable.