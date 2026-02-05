Continúa el Ofrecimiento Público de cargos para el ciclo lectivo 2026 para docentes de Santa Cruz

Con una gran participación de docentes de distintas localidades, comenzó el día 3 de febrero y prosigue en El Chaltén, el ofrecimiento de cargos públicos y horas cátedra del Período Especial, para dar inicio al Ciclo Lectivo 2026.

Dichos ofrecimientos fueron para todos los niveles y todas las modalidades: Niveles Inicial, Primario, Secundario; y la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) Primaria y Secundaria.

“El resultado de la misma fue muy positivo, ya que en el nivel inicial, se ofrecieron 5 cargos, de los cuales se tomaron cuatro. Del Nivel Primario teníamos 7 cargos para ofrecer, y se tomaron 5; para el Nivel Secundario teníamos 137 horas cátedra para ofrecer, dando como resultado la toma de 61 horas cátedra en el ofrecimiento”, señaló Carolina Belmonte, vocal por el Ejecutivo ante el Consejo Provincial de Educación.

Cabe aclarar que, todo lo que no se pudo cubrir pasa -a partir del 5 de febrero- a ofrecerse a través de la Comisión de Ofrecimiento. Tras el esfuerzo en conjunto de la Junta de Clasificación y del Consejo Provincial de Educación, quienes han garantizado la transparencia del acto de acuerdo a la normativa vigente.

La capital y las otras localidades

Con respecto a los ofrecimientos públicos de cargos y horas para Río Gallegos y el resto de las localidades, se realizarán el 23 y 24 de febrero, ya que el Ciclo Lectivo se inicia el 25 de febrero. Las Juntas de Clasificación de todos los niveles y modalidades, ya se encuentran trabajando intensamente en la emisión de los listados definitivos.

Es importante informar que, todos los docentes que se recibieron desde junio del año pasado a la fecha, pueden acceder a la inscripción complementaria establecida en el calendario escolar. Estas inscripciones se podrán realizar desde el 1° hasta el 10 del corriente mes, y durante todo el mes de marzo, para aperturas de legajos. Esto corresponde a docentes con título 9, es decir, profesores de Secundaria, psicopedagogos, licenciados en Psicopedagogía, trabajadores sociales, licenciados en Trabajo Social, y bibliotecarios profesionales.

Todos los interesados pueden escribir a la Junta de Clasificación para solicitar más información o despejar dudas, a través del correo electrónico: juntadeclasificaciondeeducacionsecundaria@gmail.com

“Tenemos la certeza de que muchos docentes de la provincia de Santa Cruz, que recién se inician en el sistema educativo, puedan tomar horas, como también los que necesiten ampliar su carga horaria o tomar un cargo, o segundo cargo, pueden hacerlo. Estamos trabajando fuertemente para que eso suceda”, concluyó Belmonte.