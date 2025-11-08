Continúa el acompañamiento a instituciones y organizaciones sociales

Este El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Dirección de Instituciones y Organizaciones Sociales, continúa fortaleciendo el trabajo conjunto con entidades comunitarias de toda la provincia.

Este viernes, se concretó una nueva entrega de insumos alimentarios a merenderos de la ciudad de Río Gallegos, en el marco de las políticas de acompañamiento que impulsa la cartera social.

Al respecto, la directora del área, Claudia Quinchamán, destacó: “Desde el comienzo de la gestión estuvimos a disposición, trabajando de manera mancomunada con las organizaciones, no solo en lo alimentario, sino también en la regularización administrativa de cada una. Además, avanzamos con el programa Energía Santa Cruz, que cuenta con una línea específica para organizaciones sociales e instituciones sin fines de lucro, permitiendo acceder a descuentos en las facturas de los servicios energéticos domiciliarios”.

En la misma línea, Quinchamán subrayó: “Continuamos trabajando con las distintas organizaciones sociales territoriales, con el objetivo de acompañar a quienes tienen presencia permanente en cada barrio. Tenemos en claro que en estos tiempos es fundamental estar presentes como Estado, tal como lo indican el gobernador Claudio Vidal y la ministra Luisa Cárdenas”.

De esta manera, la cartera social provincial reafirma su compromiso con las instituciones que día a día contribuyen al fortalecimiento del tejido social y comunitario en Santa Cruz.