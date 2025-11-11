Consultorios Externos en Las Heras: nuevos turnos y profesionales itinerantes

La Caja de Servicios Sociales informa la apertura de nuevos turnos en el Hospital Distrital Las Heras, en el marco del programa de Consultorios Externos, que acerca especialidades médicas a cada punto de la provincia.

Esta iniciativa se desarrolla de manera conjunta con la CSS y el Hospital Distrital Las Heras, a partir de un relevamiento estadístico que permitió identificar la demanda de especialidades médicas en la zona. La ubicación estratégica de la localidad, entre Perito Moreno, Los Antiguos y Lago Posadas, facilita el acceso a la atención sin necesidad de trasladarse grandes distancias, garantizando una mejor cobertura para los afiliados del norte provincial.

Los nuevos turnos disponibles son:

Dr. Emilio Batagelj (Oncología) – 14 de noviembre

Dra. María Vilchez (Neurología) – 21 de noviembre

Dra. Silvana Haggi (Alergista) – 22 de noviembre

Dra. Constanza Cabrera (Endocrinología) – 22 de noviembre

Para solicitar su turno, debe tener un pedido de interconsulta, y contactarse con la Delegación de Las Heras al contacto 2974-034420, en el horario de atención de 08:30 a 13:30 hs. Los profesionales atenderán en el Hospital Distrital.

La directora de la Delegación de Las Heras, Noelia Oyarzún, indicó que “La propuesta de incorporar médicos itinerantes fue presentada durante la visita del presidente de la CSS, y se consolidó con el acompañamiento del área de Consultorios Externos Zona Norte, garantizando los medios necesarios para su implementación”.

Este es un nuevo comienzo en el fortalecimiento territorial de la obra social, que retoma y amplía la experiencia de los médicos itinerantes, esta vez con una planificación conjunta y la posibilidad de incorporar más especialidades en el futuro.