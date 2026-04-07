Consultorios Externos CSS: un modelo de especialistas itinerantes para fortalecer la salud en Zona Norte

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales, consolida la atención de sus Consultorios Externos en Caleta Olivia como un refuerzo estratégico al sistema sanitario provincial. El servicio se ha profesionalizado mediante la llegada de especialistas de referencia nacional que garantizan cobertura en patologías complejas sin necesidad de derivaciones fuera de la provincia.

En este sentido, la directora de Consultorios Externos Zona Norte, Sabrina Labere, brindó detalles a LU85 TV Canal 9 sobre el funcionamiento del servicio. “Contamos con 20 médicos itinerantes, por ende, vienen una sola vez al mes y son todos especialistas. Las especialidades que tenemos son endocrinología adulto-infantil; oncología; hematología; neumólogos infantiles y endocrinólogos lo que es la parte de endocrinología adulto”.

Alta demanda y organización de turnos

Asimismo, Labere destacó que “tenemos una alta demanda de pacientes a la espera de los turnos por lo que siempre pedimos a todos paciencia que la agenda se acomode de una manera en la cual puedan entrar todos, pero tampoco ingresan todos, a veces no quedan muchos controles afuera, y es lo que más o menos que explicamos todo el tiempo a los afiliados”.

Cobertura en Zona Norte

“La demanda es de Caleta Olivia, tanto carnet hospitalario como Caja de Servicios Sociales y también tenemos las delegaciones de Zona Norte, lo que es Pico Truncado; Las Heras; Jaramillo; Lago Posadas; Perito Moreno y Puerto Deseado. Con ellos, coordinamos con todas las delegaciones y le brindamos los turnos que vamos acomodando en agenda”, indicó.

Acceso a turno

Finalmente, la funcionaria provincial explicó la modalidad con la cual los pacientes deben solicitar los turnos. “La metodología consiste en enviar un pedido de interconsulta; llevar la credencial y anotarse en el Hospital Modular. Nosotros tenemos la oficina allí o si no, contamos con un número de teléfono por Whatsapp que pueden enviar la foto de interconsulta y la credencial. En el caso de que sea la primera vez, pero si ya son pacientes solamente necesitamos que manden la credencial para poder anotarlo”.

Cabe señalar que, para todas aquellas personas que quieran acceder a turnos o realizar consultas pueden comunicarse con Consultorios Externos Zona Norte a través del número de WhatsApp 2966-386207 o acercarse personalmente a la oficina ubicada en el Hospital Modular de Caleta Olivia.