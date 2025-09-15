ConstruTec 2025: un éxito para Caleta Olivia

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, en conjunto con la Agencia de Desarrollo y la UNPA, realizó la primera edición de ConstruTec Urbano y Rural 2025, un evento orientado al desarrollo económico, productivo y educativo de la ciudad, con gran participación de la comunidad, empresas y emprendedores locales.

Andrea Bayón, Secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, destacó: “Estamos muy contentos porque los resultados fueron muy buenos. Tuvimos una alta participación de la ciudad en los distintos stands, módulos habitacionales, y actividades de la exposición, lo que demuestra el interés de la comunidad y del sector privado por este tipo de iniciativas”.

El evento contó con la exposición de empresas de distintos rubros, incluyendo construcción, servicios e inmobiliarias, así como emprendedores locales con sus propuestas innovadoras. Además, los visitantes pudieron recorrer los módulos habitacionales y conocer las maquetas y proyectos expuestos, valorando el trabajo realizado por los distintos sectores de la ciudad.

Bayón agregó que la propuesta permitió fortalecer la vinculación entre el sector público, privado y educativo, generando un espacio de aprendizaje, innovación y cooperación. También resaltó el trabajo conjunto de todas las áreas del municipio para garantizar la logística, infraestructura y acompañamiento durante la exposición.

ConstruTec 2025 reafirma el compromiso del municipio de promover la identidad regional, visibilizar el trabajo de las empresas y emprendedores locales y consolidar a Caleta Olivia como un centro de impulso en la economía y la educación regional.