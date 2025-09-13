ConstruTec 2025: Supervisión de Tierras y Catastro brindó charla informativa

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Supervisión de Tierras y Catastro, perteneciente a la Secretaría de Planificación, participó en el marco del evento ConstruTec Urbano y Rural 2025 con una charla destinada a brindar información clara sobre los trámites vinculados a la solicitud de terrenos, títulos de propiedad y transferencias.

La supervisora Patricia Reynoso, señaló: “Venimos a hacer un aporte, brindando charlas explicativas que permiten que los vecinos conozcan cuáles son los requisitos para solicitar un terreno o realizar gestiones por títulos y transferencias. Es importante que la comunidad sepa qué documentación necesita presentar”

Asimismo, destacó la participación activa de los jóvenes: “Nos sorprendió gratamente ver que muchos se acercaron a asesorarse para acompañar a sus padres o familiares en gestiones relacionadas con títulos o transferencias”.

De esta manera, la Municipalidad reafirma su compromiso en brindar información, acompañar a la comunidad y facilitar el acceso a trámites de regularización dominial.