ConstruTec 2025 marcó un antes y un después en Caleta Olivia

La primera edición del evento reunió a empresas, emprendedores, instituciones educativas y a la comunidad con una propuesta innovadora que combinó tecnología, construcción y aprendizaje.

La ciudad de Caleta Olivia vivió un fin de semana diferente con la realización de ConstruTec Urbano y Rural 2025, un evento organizado por la Municipalidad a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, junto con la Agencia de Desarrollo y la UNPA-UACO.

La secretaria del área, Andrea Bayón, expresó su satisfacción tras el balance de la iniciativa: “Fue muy satisfactorio, porque se pensó y se planificó de una manera, y si bien algunas cuestiones fueron cambiando, quedamos muy conformes. Se cumplió con la premisa que buscábamos: que sea algo innovador”.

Bayón destacó que uno de los grandes objetivos fue sorprender al vecino con una puesta diferente, tanto en la estética como en el diseño de los stands: “Ese fue el gran desafío que se les propuso a las empresas, y apostaron fuertemente para mostrar sus insumos y equipamientos”, señaló.

El evento no solo se centró en lo productivo y empresarial, sino también en el vínculo con lo educativo. En este sentido, la funcionaria resaltó la participación de más de 130 alumnos en una hackatlón vinculada al diseño, la infraestructura y la obra pública. Además, estudiantes del Colegio N° 9 de El Calafate presentaron sus maquetas y compartieron experiencias con jóvenes del EICO: “Para los alumnos fue una puesta impresionante porque se les generó otro espacio para visibilizar lo que hacen en las escuelas”, afirmó.

La funcionaria también subrayó el trabajo articulado entre el sector público, privado y educativo, que permitió consolidar un espacio de aprendizaje, innovación y cooperación. “Estamos muy contentos porque los resultados fueron muy buenos. Tuvimos una alta participación de la ciudad en los distintos stands y actividades, lo que demuestra el interés de la comunidad y del sector privado por este tipo de iniciativas”, destacó Bayón.

Con una gran convocatoria y una propuesta que combinó innovación, educación y desarrollo productivo, ConstruTec 2025 se consolida como un hito para la ciudad y refuerza el compromiso del municipio de promover la identidad regional y consolidar a Caleta Olivia como un polo de impulso económico y educativo en la región.