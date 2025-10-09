Consejo Federal de Educación: aprobaron por unanimidad la Resolución de fortalecimiento de la enseñanza y los aprendizajes

La presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Iris Rasgido, participó en la 146° Asamblea del Consejo Federal de Educación que tuvo lugar en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la misma participaron ministros y autoridades educativas de todo el país, en el marco de un nuevo diálogo federal.

La Asamblea N°146 del Consejo Federal de Educación (CFE) fue encabezada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y contó con el aval de todas las jurisdicciones para avanzar en la modificación de la Resolución CFE 174/12, vinculada al mejoramiento de la enseñanza, el aprendizaje y las trayectorias escolares.

Se destacó el consenso alcanzado sobre la importancia de los indicadores de ausentismo, la progresión de los aprendizajes y el acompañamiento a las trayectorias reales de los estudiantes, atendiendo las particularidades de cada provincia.

La Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa, a cargo de Alfredo Vota, presentó un informe sobre la Red de Secundarias Innovadoras, que reunió a más de 100 participantes entre autoridades nacionales, equipos técnicos y especialistas.

Por su parte, Paula Campos, titular de la Unidad de Alfabetización, expuso los avances del Plan Nacional de Alfabetización y del programa Escuelas Alfa en Red, destacando la entrega de 48 mil tablets para la evaluación formativa a través de la Plataforma Acompañar.

Finalmente, la subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, María Cortelezzi, informó sobre los preparativos para el Relevamiento Nacional de Personal Educativo, cuyo lanzamiento será el 3 de noviembre.