Conocé la agenda de Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro 2026

La Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz, en línea con la decisión del gobernador Claudio Vidal, participará en el encuentro editorial más importante de Latinoamérica con una agenda que incluye presentación de libros y autores, charlas y espectáculos musicales, que tendrán lugar del 23 de abril al 11 de mayo en el Stand del Ente Cultural Patagonia.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 este año celebra sus cincuenta años del 23 de abril al 11 de mayo en el Predio de La Rural en la Ciudad Autónoma de la Ciudad Buenos Aires y presentará una importante agenda que convoca a visitantes de todo el país, con el objetivo de promover el acceso a la lectura, fortalecer la industria editorial y generar un espacio de diálogo internacional, reafirmando su papel como referente cultural en la región.

Organizada por la Fundación El Libro, este año reunirá a escritores, editoriales, libreros y lectores en un espacio de intercambio cultural y comercial. Este año, el país invitado de honor será Perú, cuya presencia marcará la programación con una amplia muestra de su literatura contemporánea, charlas con autores destacados y actividades que reflejan la riqueza de su tradición literaria.

En este marco, Santa Cruz también estará presente con una amplia propuesta cultural dentro del stand del Ente Cultural Patagonia (Stand 3238, Pabellón Ocre) y una programación que trasciende la presencia de los escritores seleccionados e incluye presentaciones artísticas, actividades culturales y un día especial dedicado a la identidad santacruceña.

El 1° de mayo será el Día de Santa Cruz en la Feria, con una mesa especial de autores y actividades que reflejarán la producción cultural provincial, mientras que los días 29 y 30 de abril se realizarán presentaciones individuales de los escritores seleccionados en el marco de la convocatoria provincial.

Las obras elegidas para representar a la provincia son A orillas del Río Fénix. El pueblo de Perito Moreno de Graciela Ciselli y Marcelo Hernández, Hurv@noS de Hugo García y Cuando uno no es uno de Iván Checura, acompañadas por más de veinte propuestas artísticas que buscan dar visibilidad a la creatividad santacruceña y reafirmar el compromiso con la memoria, la identidad y la creación cultural en un escenario internacional.



Agenda completa de Santa Cruz



Viernes 24 de abril

17:00hs – Presentación del libro “Una vida lejos” de Bárbara Galantino

La autora compartirá con el público la historia de una mujer que deja Buenos Aires para comenzar de nuevo en El Chaltén, explorando cómo el entorno patagónico influye en la experiencia íntima de los personajes. La actividad incluirá un diálogo abierto sobre el proceso creativo, el viaje que inspiró la novela y las alianzas con actores del ámbito turístico local, mostrando cómo la literatura puede convertirse en una herramienta para difundir y poner en valor el destino Santa Cruz, despertando emociones que se transforman en interés por el territorio.

Bárbara Galantino, nacida en Roma en 1972 y radicada en Buenos Aires desde 1997, es escritora y copywriter especializada en narrativa contemporánea. Su obra explora los vínculos humanos, la transformación personal y la relación con los lugares habitados. Ha publicado las novelas Vertical (2021), Inestable (2022), Una vida lejos (2023) y Las vueltas (2025), además de cuentos en antologías en Argentina, España e Italia. Convencida de que “comunicar es existir”, desde 2022 se dedica al copywriting independiente, integrando su experiencia literaria con la comunicación profesional.

20:00hs – Casandra Molinari música y poesía

Casandra Molinaria presentará la propuesta artística de música y poesía. La obra se compone de un cruce entre lo literario, lo musical y lo visual, con un set semiacústico de guitarras, voces y teclados que dialoga con sonoridades propias de la Patagonia: el viento, la fauna regional y la memoria sonora del sur. El eje de la presentación será el poema “A Río Gallegos”, que se entrelaza con música y recitados, generando una experiencia sensorial que pone en valor las narrativas identitarias de la ciudad capital y del mundo sureño.

La propuesta de Molinari se caracteriza por su mixtura artística y por la búsqueda de un lenguaje que atraviesa lo poético y lo musical, integrando elementos de la cultura patagónica en un formato performático. La obra invita al público a sumergirse en un viaje emocional y estético, donde la poesía se convierte en canto y la música en territorio, reafirmando la identidad austral desde una mirada contemporánea.

Sábado 25 de abril

16:00hs – Presentación del libro “El gran chapuzón de Pilik” de Mirta Vazquez

Este libro infantil, ambientado en la Patagonia, invita a valorar la fauna y flora local, promover el cuidado del ambiente y transmitir valores en la infancia. La actividad propone un encuentro educativo y cultural que refuerza la identidad patagónica y muestra cómo la literatura puede ser un puente hacia la conciencia ambiental y el arraigo territorial.

Mirta I. Vázquez, nacida en Mburucuyá (Corrientes) y radicada en Río Gallegos desde 1997, es miembro de la Comisión Directiva de SADE Santa Cruz. Ha publicado Huellas del Ayer (2019), el libro infantil bilingüe Lita, la hormiguita soñadora (2023), y en 2025 presentó El gran chapuzón de Pilik, declarado de Interés Municipal por el HCD de Río Gallegos. Diplomada en Literatura Infantil y Juvenil, en 2026 lanzará su tercer libro Tic…Tic… suena el Dientómetro. Su obra se caracteriza por integrar valores, identidad regional y naturaleza en relatos para la infancia.

Domingo 26 de abril

18:30 hs – Presentación del libro “Lo que dice el viento” de la Escuela de Comunicación UNPA UACO

Se presentará el libro “Lo que dice el viento. Miradas sobre el cine regional y santacruceño”, realizado por docentes e investigadores de la Escuela de Comunicación de la UNPA-UACO. La obra reúne crónicas, entrevistas y análisis de producciones audiovisuales de Santa Cruz, fruto del proyecto de investigación “Estéticas de la producción e identidad en el audiovisual de y en Santa Cruz 1996-2020”. Se trata de un aporte pionero que busca visibilizar las narrativas audiovisuales locales y reivindicar la identidad cambiante de la provincia en el marco del cine regional argentino.

El libro fue escrito por Marta Bianchi, María Angélica Castro, Ana Sol Molfese, Mariana Paredes, Ana Serrano, Mariano Stoichevich y Marcos Tabarrozzi, quienes integran el Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación de la UNPA en Caleta Olivia. Su trabajo sistematiza por primera vez la producción audiovisual santacruceña, mostrando los esfuerzos de pioneros y pioneras, sus logros y la valentía de un cine que se construye con recursos mínimos, pero con una fuerte apuesta por narrar desde la región.

Lunes 27 de abril

18:00hs – Homenaje a Flora Rodríguez de Lofredo. Panel: Nora Lofredo (hija) Ana Elisa Medina (Escritora) Graciela Echeverria (presidenta SADE SC) Valentina Garcia Stur (CSC)

El homenaje a Flora Rodríguez de Lofredo será un espacio de reconocimiento y memoria dedicado a una de los grandes referentes de la cultura y la literatura santacruceña. Participarán en el panel su hija Nora Lofredo, la escritora Ana Elisa Medina, Graciela Echeverría (presidenta de SADE Santa Cruz) y Valentina García Stur (CSC).

Un espacio de reconocimiento y memoria dedicado a la figura de Flora Rodríguez de Lofredo, destacada referente de la cultura y la literatura santacruceña. A través de las palabras de quienes compartieron su camino —familiares, escritoras y representantes del ámbito cultural— este homenaje propone recuperar su legado, su compromiso con la escritura y su aporte a la construcción del campo literario en la provincia.

Martes 28 de abril

17:00hs – Conversatorio “Los desafíos de escribir y publicar en Santa Cruz” a cargo de Luis Pellanda y Graciela Echeverría.

La actividad propone un espacio de diálogo abierto sobre las oportunidades y dificultades que enfrentan los autores de la provincia, abordando la experiencia de escribir desde Santa Cruz y los caminos posibles para publicar en un contexto regional. Será una mesa de intercambio con otros escritores y el público presente, que busca fortalecer la comunidad literaria santacruceña.

Luis Pellanda, escritor independiente de Puerto Santa Cruz, y Graciela Echeverría Baleta, autora santacruceña, compartirán sus vivencias y reflexiones sobre el oficio de escribir en la Patagonia. El conversatorio pondrá en valor la mirada objetiva y crítica de quienes producen literatura en un territorio con desafíos particulares, reafirmando la importancia de generar espacios de encuentro que visibilicen la creación literaria local.

18:00hs – Presentación del libro “Patagonia Infinita: Historia del Sur de la Tierra” de Juan Manuel Herrera Traybel

Juan Manuel Herrera Traybel, es ex guía del Parque Nacional Los Glaciares y curador del Museo Estancia Cristina en el Lago Argentino. La obra recorre los momentos más significativos de la historia de la región que moldearon el carácter patagónico: desde el poblamiento humano y los pueblos originarios, hasta la colonización, las estancias, los arreos, los conflictos limítrofes con Chile y la vida en torno al Lago Argentino. Se trata de un proyecto que combina exploración, divulgación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de Santa Cruz.

19:00hs – Presentación de “El libro de Cuistóteles: entre la estepa y el mar” de Patricia Sampaoli y Veronica Lamberti Ilustrador: Ernesto Bonachi

La obra nace en el corazón de la Patagonia, donde el viento cuenta historias y la tierra guarda secretos. Es un libro que invita a mirar con ojos de infancia: en cada página florece un pedacito de nuestra región, ofreciendo una experiencia para leer, sentir y compartir.

Patricia Sampaoli, historiadora y escritora santacruceña, y Verónica Lamberti, especialista en infancia y autora de obras recomendadas por el Plan Nacional de Lectura, unen sus voces para dar vida a este proyecto. Las ilustraciones de Ernesto Bonacci, arquitecto y especialista en patrimonio cultural, aportan una mirada visual inédita que complementa la propuesta literaria.

Miércoles 29 de abril

19:00hs – Presentación del libro “A orillas del Río Fénix. El pueblo de Perito Moreno, parte I”, de Graciela Ciselli y Marcelo Hernández publicado por la Asociación por la Identidad de Perito Moreno.

Este ensayo histórico documenta el desarrollo de la comunidad de Perito Moreno, recuperando testimonios y charlas que buscan atesorar la memoria local bajo la premisa de que “lo que nadie recuerda… nunca existió”. La obra fue seleccionada por Santa Cruz para representar a la provincia en la Feria Internacional del Libro 2026, destacándose por su aporte a la construcción de identidad y patrimonio cultural.

Graciela Ciselli, profesora y licenciada en Historia, abogada y especialista en Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural, cuenta con una extensa formación académica y se desempeña como docente investigadora en la UNPSJB y la UNPA. Marcelo Hernández, licenciado en Comunicación Social y maestrando en Estudios Socio-territoriales, también docente investigador en la UNPSJB, ha dirigido la colección Historia y Patrimonio Patagónico. Juntos han publicado artículos y ponencias que ponen en valor la historia regional, consolidando un trabajo que combina investigación rigurosa con compromiso comunitario.

20:00hs – Presentación del libro “Cuando uno no es uno” de Iván Checura

Iván Checura, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y residente en El Calafate desde hace más de dos décadas. La obra recorre distintos puntos del país y, en palabras de su autor, dialoga con una etapa sensible de la historia argentina reciente.Se trata de la primera entrega de una trilogía ya proyectada, que busca explorar la literatura como espacio de introspección y construcción colectiva.

Iván Checura combina su labor educativa con la escritura, entendiendo la narrativa como un medio para reflexionar sobre la identidad y las experiencias compartidas. Con esta novela, inaugura un proyecto literario que se expandirá en dos entregas más, ya en proceso, consolidando una voz que conecta lo personal con lo histórico y lo colectivo.



Jueves 30 de abril

20:00hs – Presentación del libro “Hurvan@$” de Hugo Garcia

La obra refleja una mirada crítica y poética sobre la vida urbana contemporánea, abordando la precariedad económica y emocional, la soledad y la dificultad de las relaciones humanas. García construye un ambiente íntimo y frágil que expone las tensiones de la vida cotidiana. Seleccionada por Santa Cruz para la Feria Internacional del Libro 2026, esta propuesta se inscribe en la categoría poesía, aportando una voz local al escenario internacional.

Hugo García es poeta y miembro del colectivo literario Río Gallegos Lee. Publicó el libro de poemas Abraxas (Editorial Dunken, 2022) y participó en la antología Mixturas (Editorial Remitente Patagonia, 2023). Con Hurv@noS, reafirma su compromiso con una poesía que interpela la realidad urbana y las emociones humanas, consolidando su lugar dentro de la literatura santacruceña contemporánea.

Viernes 1 de mayo

17:00hs – Presentación de los escritores seleccionados para la FILBA 2026

Se realizará la Charla conjunta de los escritores seleccionados para representar a Santa Cruz en la Filba 2026. En este espacio, Graciela Ciselli y Marcelo Hernández (A orillas del Río Fénix), Iván Checura (Cuando uno no es uno) y Hugo García (Hurv@noS) compartirán sus experiencias, reflexiones y procesos creativos. La actividad busca poner en diálogo las distintas miradas y géneros que conforman la producción literaria santacruceña, reafirmando la diversidad y riqueza cultural de la provincia en un escenario internacional.

La mesa conjunta permitirá conocer de primera mano cómo cada autor aborda la escritura desde su territorio y cómo sus obras dialogan con la memoria, la identidad y la vida contemporánea. Será un encuentro que celebra la pluralidad de voces y la presencia de Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026.

18:00hs – Charla Institucional: Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz a cargo de Silvia D’Andrea, secretaria de estado de Cultura de Santa Cruz

En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, este encuentro propone reflexionar sobre la importancia de la participación provincial en un espacio de relevancia nacional e internacional.

Durante la charla se compartirá una mirada sobre el estado actual de la institución, sus principales líneas de trabajo y el rol estratégico de las políticas culturales en el fortalecimiento del sector editorial, la promoción de la lectura y la visibilización de las producciones santacruceñas.

19:30hs – Show musical “Música de Santa Cruz: Héctor ‘Chucu’ Rodríguez.

Sábado 2 de mayo

20:00hs – Presentación de la charla “Patagonia musiquera: Historia y memoria” con Oscar Paguayo (Autor), Diego Aguirres (músico y moderador), Néstoy Cheuqueman (Músico) y Marcelo Falcón (Músico)

La propuesta combina la presentación del libro Patagonia historia y memoria con un desarrollo escénico que integra música, relatos y proyecciones, generando un espacio donde se cruzan ritmos, letras e historias vinculadas a la identidad cultural de la región.

La actividad invita a conocer la trayectoria de artistas de Santa Cruz y Río Negro, recuperando memorias y experiencias que forman parte del patrimonio musical patagónico. Con la interacción entre literatura y música, se busca poner en valor la historia de quienes han construido un legado artístico en el sur, ofreciendo al público un encuentro que celebra la diversidad cultural y la fuerza de las narrativas regionales.

Domingo 3 de mayo

20:00hs – Conversatorio “Vientos de historia: Territorio y relato en Crueldad del macá” de Martin Bericat, moderado por Mariana Cárcamo.

El encuentro propone explorar cómo la geografía y el archivo histórico de Santa Cruz se amalgaman en la narrativa contemporánea, convirtiendo al territorio en un personaje vivo dentro de la obra.

La conversación se inscribe en la presentación de Crueldad del macá, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y busca generar un puente cercano entre la obra y el público. La mirada de Cárcamo, desde su identidad provincial y su experiencia en la difusión literaria, enriquecerá el diálogo con Bericat, resaltando la relevancia de Santa Cruz en el mapa de las letras nacionales actuales y abriendo un espacio de reflexión activa sobre identidad y paisaje.

Lunes 4 de mayo

17:00hs – Presentación de la Antología “Corazón de Palabras” de Veronica Zinni

La obra reúne poemas de tres poetas santacruceñas, donde las emociones y el encuentro de distintos caminos se funden en un mismo latido bajo el cielo azul de la histórica Bahía de Puerto San Julián. A través de sus páginas, el público podrá descubrir no solo el corazón de cada autora, sino también el paisaje que inspiró y dio vuelo a estos versos.

Verónica Alma Zinni, escritora y poeta de Puerto San Julián, es docente jubilada, autora de cuentos, microrrelatos, haikus y tankas. Fue designada Embajadora de Paz por Mil Milenio de Paz y es representante de Santa Cruz en la Academia Nacional e Internacional de Poesía Argentina (ANIP). Su trayectoria se caracteriza por la difusión de la poesía como herramienta de encuentro y construcción comunitaria, consolidando su voz dentro de la literatura santacruceña.

18:00hs – Presentación del libro “Chicos del Sur” de Doriana Claudia Álvarez

La obra reúne anécdotas e historias reales de estudiantes santacruceños que viajaron a distintas ciudades del país —como Buenos Aires, La Plata o Córdoba— para iniciar sus estudios universitarios. Los relatos abarcan desde 1985 hasta 2024, reflejando mandatos, estilos, modas y la evolución tecnológica que permitió mantener vínculos afectivos a pesar de la distancia. El libro pone en valor el sacrificio de las familias y la experiencia de los jóvenes que parten “al norte” para construir su futuro.

Doriana Claudia Álvarez, nacida en Puerto San Julián en 1968, es docente de Educación Especial jubilada, ex directora de la Escuela Especial N° 12 y supervisora pedagógica en la zona centro y sur de Santa Cruz. Integrante del Grupo Literario Unicornio y presidenta honorífica de la ANIP, ha participado en diversas antologías culturales como CompArte Santa Cruz y Santa Cruz Lee. Con Chicos del Sur (Ediciones Del Parque, 2025), Álvarez ofrece un testimonio sensible que rescata la memoria estudiantil y la identidad santacruceña a través de la literatura.

Martes 5 de mayo

16:00hs – Presentación del libro “De anhelos” de Fabiana Benítez

La obra reúne poesía y prosa que reflejan emociones, sueños y vivencias, ofreciendo una voz fresca dentro de la literatura santacruceña. Con esta propuesta, la autora busca visibilizar a escritores locales que aún no son ampliamente conocidos, aportando otra opción literaria que enriquece el panorama cultural de la provincia.

Fabiana Benítez, nacida en Orán (Salta) en 1989, ha participado en concursos internacionales de poesía y narrativa, obteniendo menciones de honor en 2017 y 2018. Integró diversas antologías locales, nacionales y provinciales, y en 2023 publicó su primer libro De anhelos, seguido en 2024 por Una mitad de puro cuento, agotado en ventas. Su trayectoria se caracteriza por la participación activa en reuniones literarias y ferias del libro, consolidando su compromiso con la difusión de la escritura santacruceña.

17:00hs – Presentación de la Antología “Poéticas del Sur” de Ramona Fernández y Mabel Acuña.

Miércoles 6 de mayo

16:00hs – Presentación del libro “Mariposas en la Nieve” de Doriana Alvarez

18:00hs – Presentación del Repositorio Digital de la Agrupación Literaria Unicornio, a cargo de Lorena Zanola

Esta propuesta surge como un proyecto de alfabetización digital que busca preservar y difundir la producción literaria de Puerto San Julián mediante herramientas tecnológicas modernas.

El repositorio constituye un puente entre la tradición literaria local y las audiencias del siglo XXI, permitiendo que las obras de la Agrupación Literaria Unicornio tengan mayor alcance y visibilidad. La presentación estará a cargo de Zanola, docente y especialista en entornos virtuales, quien diseñó y desarrolló esta iniciativa como parte de su formación académica en escenarios digitales.

Jueves 7 de mayo

17:00hs – Presentación de “De viajes y libros” a cargo del Departamento de Turismo y Cultura Casa de Santa Cruz

Una mirada sobre el turismo literario y las expresiones identitarias como motivo de viaje.

19:00hs – Presentación del libro “Viaje al Basilisco: el soldado, el monje y el ladrón”, de Catriel Miño.

La novela, de aventuras fantásticas, transcurre en un mundo imaginario donde un caballero ovetario, un monje y un ladrón con una rara enfermedad emprenden un viaje para detener la creación de un terrible basilisco, enfrentando desafíos en distintas regiones.

Catriel comenzó a escribir esta historia en 2024 como un juego creativo, que en 2025 se convirtió en un proyecto concreto con su publicación. Actualmente trabaja en el segundo volumen. Su proceso de escritura se nutre del intercambio con su amigo Joaquín Narvarte, quien lo acompaña con lecturas y opiniones. Además de escribir, Catriel dibuja, dando vida a los universos que imagina y compartiéndolos con quienes deseen adentrarse en su propuesta literaria.

Sábado 9 de mayo

16:00hs – Obra de teatro infantil “Mitos & Leyedas” a cargo de Iara Walpert Blanca.

Domingo 10 de mayo

18:00hs – Mesa diálogo “Entre el arraigo y la distancia: reterritorializar una identidad”. Disertan: Martín Marcou y Ana Elisa Medina. Modera: Valentina Garcia Stur

Miradas en torno a las prácticas culturales que, desde la distancia, reconstruyen, sostienen y resignifican la identidad patagónica en contextos urbanos y centrales.

Lunes 11 de mayo

16:00 Presentación del libro “Lengua de Fuego, un grito en la meseta patagónica” de Lorena Pérez y show musical

18:00hs Presentación de los libros: “El lado frío de la cama”, “Pioneros del Progreso” y “De la Geronima a Nibepo Aike” a cargo de Lucila Carrizo