Conocé la agenda de los consultorios externos en Caleta Olivia

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales informa la agenda de profesionales itinerantes que brindan atención en los Consultorios Externos de la obra social. La grilla de especialistas permite reforzar la atención sanitaria en el Hospital Modular de Caleta Olivia.
Hospital Modular Caleta Olivia – Lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hs. WhatsApp: 2966-386207
Requisitos para solicitar turno:
– Pedido de interconsulta (si es la primera vez)
– Estudios previos e Historia Clínica (cuando corresponda)
– Foto de la credencial de afiliación
La asignación de turnos responde a criterios médicos y a la disponibilidad de los profesionales.
AGENDA ABRIL 2026:
Dra. Missoni Mabel (Nefrología Inf.) 9 de abril
Dra. Cobos Delma (Onco-Hematología) 9 al 12 de abril
Dr. Denes Enrique (Urología) 10 y 11 de abril
Dra. Zalazar Viviana (Dermatología) 10 al 12 de abril
Dra. Sánchez Silvana (Psiquiatría Inf.) 12 al 18 de abril
Dra. Szelubsky Silvia (Endocrinología adultos) 13 al 15 de abril
Dra. Serafini Mariela (Psiquiatría) 16 al 18 de abril
Dra. Vilchez Alejandra (Neurología) 16 y 17 de abril
Dra. Cabrera Constanza (Endocrinología) 16 y 17 de abril
Dra. Haggi Silvana (Alergista) 16 y 17 de abril
Dra. López María (Endocrinología infantil) 19 al 23 de abril
Dra. López Sarah (Gastroenterología adultos 24 al 26 de abril