Facebook Youtube Instagram

Conocé la agenda de los consultorios externos en Caleta Olivia

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales informa la agenda de profesionales itinerantes que brindan atención en los Consultorios Externos de la obra social. La grilla de especialistas permite reforzar la atención sanitaria en el Hospital Modular de Caleta Olivia.

Hospital Modular Caleta Olivia – Lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hs. WhatsApp: 2966-386207

Requisitos para solicitar turno:

– Pedido de interconsulta (si es la primera vez)

– Estudios previos e Historia Clínica (cuando corresponda)

– Foto de la credencial de afiliación

La asignación de turnos responde a criterios médicos y a la disponibilidad de los profesionales.

AGENDA ABRIL 2026:

Dra. Missoni Mabel (Nefrología Inf.) 9 de abril

Dra. Cobos Delma (Onco-Hematología) 9 al 12 de abril

Dr. Denes Enrique (Urología) 10 y 11 de abril

Dra. Zalazar Viviana (Dermatología) 10 al 12 de abril

Dra. Sánchez Silvana (Psiquiatría Inf.) 12 al 18 de abril

Dra. Szelubsky Silvia (Endocrinología adultos) 13 al 15 de abril

Dra. Serafini Mariela (Psiquiatría) 16 al 18 de abril

Dra. Vilchez Alejandra (Neurología) 16 y 17 de abril

Dra. Cabrera Constanza (Endocrinología) 16 y 17 de abril

Dra. Haggi Silvana (Alergista) 16 y 17 de abril

Dra. López María (Endocrinología infantil) 19 al 23 de abril

Dra. López Sarah (Gastroenterología adultos 24 al 26 de abril

La Agencia Provincial de Seguridad Vial cumple 12 años y refuerza su compromiso con la vida

Realizan mejoras edilicias en la Escuela Primaria N° 73 de El Calafate

Conocé la agenda de los consultorios externos en Caleta Olivia

También