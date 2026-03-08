Conmoción en El Calafate: un hombre murió en un fuerte choque sobre la Ruta 11

Un grave accidente de tránsito ocurrido minutos después de las 14 horas de este domingo dejó como saldo una persona fallecida sobre la Ruta Provincial N°11, a pocos kilómetros de la localidad de El Calafate.

De acuerdo con la información adelantada por el medio Señal Calafate y confirmada por fuentes oficiales, el conductor de un Toyota Yaris murió como consecuencia del violento impacto registrado en el lugar.

En tanto, los ocupantes del otro vehículo involucrado en el siniestro fueron trasladados al hospital de El Calafate, donde permanecen bajo observación médica. Según los primeros reportes, uno de ellos presenta lesiones de gravedad.

A raíz del accidente, las autoridades dispusieron la habilitación de una sola mano para la circulación, por lo que se solicita a los conductores transitar con extrema precaución por la zona.

Cabe señalar que el tránsito en ese sector suele ser intenso durante la tarde debido al flujo de vehículos que circulan hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Calafate.

En el lugar del hecho trabaja personal policial, mientras se aguarda la llegada de especialistas de Accidentología Vial, quienes viajan desde Río Gallegos para llevar adelante las pericias que permitan establecer las causas del siniestro.