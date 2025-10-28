EN VIVO
Conmoción en Caleta Olivia: hallaron sin vida a una mujer y su bebé en una vivienda del barrio René Favaloro

Una mujer y su bebé fueron encontrados muertos este domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Francia, en el barrio René Favaloro de Caleta Olivia. El hallazgo generó profunda consternación en la comunidad.

Según informaron fuentes policiales, familiares de las víctimas se acercaron al domicilio ante la falta de noticias. Al no obtener respuesta, forzaron la puerta de ingreso y se encontraron con la trágica escena. De inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia, cuyos paramédicos confirmaron el fallecimiento de ambas personas.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística para determinar las causas del deceso. De acuerdo con las primeras hipótesis, no se descarta que la muerte haya sido producto de una intoxicación por monóxido de carbono, aunque los peritajes forenses serán los que confirmen la causa exacta.

