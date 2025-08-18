Conmemoración del Libertador San Martín: Álvarez destacó el legado sanmartiniano y habló del compromiso con Santa Cruz

El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, encabezó este lunes una emotiva ceremonia en conmemoración del 175° Aniversario del fallecimiento del general José de San Martín en Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Cruz, que contó con la presencia de fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Asistieron los ministros de la Secretaría General de la Gobernación, María Cecilia Borselli; de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes; autoridades de organismos provinciales, concejales e invitados especiales.

El acto comenzó con la formación “18 de Agosto”, presentada por el Departamento de Escuela de Policía comisario inspector Eduardo Victoriano Taret. La ceremonia incluyó el saludo de estilo al jefe de Gabinete, el izamiento del pabellón nacional a cargo de los Veteranos de Guerra de Malvinas Ramón Quevedo y José Ruiz, y la entonación del Himno Nacional.

También participaron efectivos de la Escuela de Suboficiales y Agentes, de la Jefatura de Policía, la Banda de Música Policial “14 de Noviembre” y los granaderos: sargento Germán Fernández junto al soldado voluntario Francisco Piris, arribados especialmente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Álvarez destacó la importancia del homenaje: “Hoy, es una ceremonia muy emotiva, especial, por el hecho en sí, por la presencia de los granaderos de San Martín, aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Con la presencia de nuestros veteranos de Guerra de Malvinas, que recibieron una bandera oficial de ceremonia de mano, justamente, de los soldados de la Patria”.

En su discurso, el funcionario resaltó la vigencia del legado sanmartiniano: “Es una ceremonia muy particular, por todo lo que encierra para los argentinos, para rendirle homenaje a quien fue el máximo prócer, uno de los pilares fundamentales para que hoy podamos vivir en una patria soberana y libre”.

“Poner a Santa Cruz de pie”

Más adelante consultado sobre su participación como candidato a diputado nacional, Álvarez sostuvo: “En principio es una gran responsabilidad, a la que obviamente pienso responder con trabajo. Y con mucha humildad lo digo, tomando el ejemplo de la lealtad, del trabajo, de la perseverancia, de tener los pies bien firmes sobre la tierra. No debemos dejar que las candidaturas nos hagan perder el rumbo ni olvidar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir”.

Asimismo, subrayó que su objetivo será defender los intereses de la provincia y la región patagónica en el Congreso: “Encabezo una lista de santacruceños que quieren llevar la voz de una provincia rica en recursos y neurálgica, en términos geopolíticos. Necesitamos de voces fuertes que le digan a toda la República Argentina que aquí estamos esperando que se radiquen más argentinos, y para ello necesitamos apoyos que en los últimos años se han retirado”.

En esa línea, Álvarez reafirmó la necesidad de fortalecer el modelo productivo provincial: “No es el camino dejar a jefes y jefas de hogar sin su trabajo, porque cuando se realiza ese acto se deja a un ser humano sin dignidad. El gobernador habla de mantener los puestos de trabajo y generar otros a través del empleo privado, por ello la importancia de apuntalar al sector agropecuario, minero y pesquero, de generar capacitaciones como viene haciendo este gobierno. El objetivo es claro: poner a Santa Cruz de pie”.

Finalmente, el jefe de Gabinete hizo hincapié en la defensa de la Patagonia y la equidad en la distribución de recursos: “La Patagonia es un suelo bendito por Dios, con petróleo, gas, oro, plata, pesca y agua dulce. Todos esos recursos deben ser responsablemente explotados para las generaciones venideras. Pero, por sobre todas las cosas, este frente reclama equidad a la hora de repartir los recursos federales, y de sostener a las regiones más alejadas de los principales centros urbanos. Vivir en la Patagonia no es fácil y un Estado Nacional que piense en políticas de Estado lo tiene que tener bien presente”.