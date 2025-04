Conflicto de taxis y remises en Rio Gallegos: “no nos vamos a dejar extorsionar”, anunciaron desde el Gobierno

Este jueves, ingresó una nota que lleva cinco firmas de representantes de taxistas y remiseros, en la que emplazan al municipio a dar respuesta favorable en 24 hs. Frente a esto, y con la amenaza mediática de ir al paro de la actividad, la secretaria de Gobierno hizo un repaso de las conversaciones que tuvo con los trabajadores del volate, y recordó que “el municipio no obliga a nadie a tener una patente”.

Hace quince días, el director administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz, y la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, recibieron a representantes de choferes de taxis y remises, para analizar los alcances del decreto presidencial que desreguló la Ley de Tránsito y que impacta directamente en la obtención de la licencia profesional. En ese encuentro, la secretaria adelantó que harían una convocatoria ampliada para discutir la problemática del sector, manifestando la vocación del intendente Pablo Grasso por tomar medidas que morigerasen el impacto de la merma en la actividad.

Aun así, los choferes decidieron llevar adelante una asamblea y avanzar en la definición de medidas de fuerza y la entrega de un petitorio.

“Uno de los principales problemas que tenemos es que mientras nosotros mantuvimos un dialogo de buena fe, ellos eligen el conflicto y la amenaza. Si quieren parar pueden hacerlo tranquilamente, eso no va a hacer que la gente elija subirse a un taxi o a un remis, porque en el fondo, lo que esta pasando es eso: la gente no lo puede pagar”, explicó la funcionaria.

En la nota presentada en la Secretaría de Gobierno piden tres puntos: suspensión de la inspección anual, eliminación de la plataforma Uber e implementación de la modificación de la ordenanza municipal.

En este sentido, Delgado marcó que “No nos vamos a dejar extorsionar. De la pandemia para acá, incluso el año pasado, el intendente accedió a suspender la inspección de los vehículos. Firmamos un documento en el que se comprometieron a realizarla y todavía tenemos choferes que no lo hicieron. Es nuestra obligación como Estado controlar los vehículos y mantener un determinado estándar para los usuarios. Ahora, chofer que no hace la inspección quedará fuera de servicio”.

Por otro lado, con relación a los Uber, “claramente hay una negativa a comprender que este no es un fenómeno local, que una empresa con plataforma trasnacional no necesita autorización del municipio para operar. Y sino, que digan cómo les fue con las promesas de provincia en este sentido”.

Delgado reveló que el sábado pasado se presentó en la asamblea que se hizo en la costanera, ocasión en la que conductores el recriminaron que el municipio no colocaba “inhibidores” para la plataforma online. “Hay un desconocimiento fuerte del tema. No hay un solo municipio que haya evitado el desembarco de estas empresas. Lo hablamos infinidad de veces con ellos, y aun así no quieren aceptar que la gente, con tal de pagar más barato, se sube a un vehículo inseguro”.

Finalmente, sobre la modificación de la ordenanza que regula el servicio, la secretaria indicó que “tal como lo discutimos el año pasado, nosotros no estamos dispuestos a desregular, que básicamente es eliminar el control del municipio sobre las licencias que entrega el municipio. Aun así, habíamos acordado una serie de puntos que tampoco se cumplieron. En conclusión, este año les anticipamos que queríamos acordar una serie de pautas, pero siempre elijen el conflicto y negar que, hasta acá, siempre estuvimos acompañando”.