Conexión Cósmica Austral: la Expo Astrológica transformó Río Gallegos en un espacio de bienestar y emprendimiento

Durante el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre se llevó adelante la Expo Astrológica “Conexión Cósmica Austral” en el Club Boca de Río Gallegos. El evento reunió a más de 60 emprendimientos y comercios vinculados al bienestar físico, mental y espiritual, y ofreció a la comunidad stands, clases en vivo de aeroyoga, meditaciones guiadas, charlas, talleres y exposiciones.

La propuesta fue organizada por la Secretaría de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos, con el acompañamiento de emprendedores y profesionales del sector. La actividad contó además con la presencia especial de la reconocida astróloga y tarotista Jimena La Torre, quien brindó una charla sobre la influencia de los signos zodiacales en la vida cotidiana y compartió detalles de su próximo libro, despertando gran interés entre los asistentes.

El domingo, a las 19 horas, se realizó el acto de cierre con la presencia del intendente Pablo Grasso, la secretaria de Producción, Comercio e Industria Moira Lanesan, la secretaria de Turismo Mercedes Neil, el concejal Martín Chávez, la concejal de Perito Moreno Pamela Pesoa, el concejal de Pico Truncado Jonathan Sandoval, la tarotista Jimena La Torre, y el público que colmó las instalaciones del Club Boca. La secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan, destacó: “Este año nos propusimos llegar a todos los segmentos y a los grupos más importantes dentro de la parte comercial y emprendedora, y también en lo que respecta a las terapias holísticas y alternativas. Este proyecto lo escribimos, lo compartimos con Jimena y lo presentamos al intendente Pablo Grasso, que nos dio el impulso para poder concretarlo. Hoy tenemos más de 60 emprendimientos que apuestan al bienestar físico y mental de todos nosotros”. “En este momento de crisis, donde muchos no la estamos pasando bien, poder dar a los emprendedores la oportunidad de crecer y comercializar sus productos es algo que debemos celebrar. Me emociona verlos a todos acompañándonos, porque Río Gallegos necesita oportunidades, trabajo y oficios. Gracias a Pablo Grasso por dejarnos soñar y a todos mis compañeros por hacer posible este evento”.

La Expo dejó en claro la importancia de generar espacios de encuentro, crecimiento y desarrollo personal, consolidándose como una iniciativa que combina espiritualidad, cultura y emprendedurismo al servicio de la comunidad.