Concretaron las 1° Jornadas Orientativas sobre Redacción de Convenios Colectivos de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz llevó adelante las 1° Jornadas Orientativas sobre Redacción de Convenios Colectivos de Trabajo y Ley Provincial N° 2986, en las instalaciones de la cartera en Río Gallegos. Las mismas estuvieron destinadas a los equipos de trabajo de las distintas municipalidades de la provincia.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, quien fue acompañado por el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, y el secretario de Estado de Gobierno e Interior, Jorge Caminiti.

En la oportunidad, se contó con la presencia de representantes de las Municipalidades de Gobernador Gregores, Perito Moreno, Puerto Deseado y Pico Truncado,

Durante el encuentro, la Dra. Emilia Alvarado expuso sobre la Ley Provincial N° 2986 de Paritarias y su Decreto Reglamentario y sus incidencias en las mesas de negociación colectiva, mientras que la Dra. Carla Bahamonde desarrolló una disertación técnica sobre la redacción de convenios colectivos de trabajo, destacando la importancia de incorporar mecanismos de negociación que fortalezcan el empleo público municipal. Asimismo, participaron la presidenta de la Caja de Previsión Social, Belén Elmiger; la vocal por los Activos, Silvia D´Andrea, y la asesora letrada del organismo, Dra. Deyshi Cantón. Ellas abordaron la incidencia de la redacción de los convenios colectivos en el sector pasivo.

Desde el Ministerio Secretaría General de la Gobernación, se hicieron presentes, la Secretaria de Estado de Gestión Pública, Blanca Águila, y el subsecretario de Función Pública, Carlos Vera, quienes expusieron sobre la carrera administrativa, el escalafón y la importancia de la promoción dentro del sistema público.

El cierre de las jornadas estuvo a cargo de las autoridades provinciales, quienes subrayaron, la relevancia del trabajo conjunto entre el Estado Provincial y los municipios, para fortalecer la institucionalidad laboral y consolidar los derechos de las y los trabajadores del sector público santacruceño.