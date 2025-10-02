Concretarán el 2° Encuentro de Fortalecimiento de las Ciudades Costeras en San Julián

La Secretaría de Estado de Ambiente, a través de su titular Hugo Rene Núñez, y con la colaboración de la Municipalidad de Puerto San Julián, llevarán a cabo el 2° Encuentro de Fortalecimiento de las Ciudades Costeras, los días 8 y 9 de octubre, en el Salón Simón Bolívar del Hotel Costa Austral, de dicha localidad.



En el primer evento, se abordó y construyó información de base, que se seguirá enriqueciendo permanentemente con los nuevos aportes a sumar, en este nuevo encuentro.



Entendemos que la información es la clave de las decisiones correctas. Es un paso más en la construcción participativa de territorialidad, en la región costera de nuestra provincia, buscando revalorizar su potencial, promover la diversificación productiva con la racionalidad necesaria para lograr un desarrollo que fortalezca el ambiente, la economía y el bienestar de nuestros ciudadanos.



Es un proceso que necesita compromiso, identidad y pertenencia de todos, para fortalecernos como Provincia, para recuperar o ganar espacios de competitividad. Así como también es necesario aunar esfuerzos desde gobiernos, academia, empresas y trabajadores para logros superadores.



En esta oportunidad se sumarán más actores siendo el cronograma el siguiente:



-Estrategia Integral para el Área Adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina y Plataforma Continental Argentina.



Cancillería Argentina. Embajador Javier E. Figueroa – Coordinación de Política Oceánica y del Atlántico Sur (CPOAS), Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto



-Construyendo territorialidad costera santacruceña.



Secretario de Estado de Ambiente, Hugo Rene Núñez. Ministerio de Salud y Ambiente.



3.Presentación Estrategia Federal de Manejo Costero Integrado – Ordenamiento Ambiental del Territorio.



Secretaría de Estado de Ambiente, Bárbara Klimisch. Ministerio de salud y ambiente.

4.La crisis de la pandemia COVID-19 y el impacto en la gestión de la innovación tecnológica en las PyMES.



Lic. Nadia Gugini, Mg. Fernando Carbajal, Ing. Mauro Zienhlke, Tec. Damián Márquez.



5.La Responsabilidad Social Empresaria de la gran minería: el caso de la Agencia de Desarrollo San Julián.



Dra. María Gabriela Aguilar – ICASUR, Universidad Nacional de la Patagonia Austral. CONICET-CIT Santa Cruz



6.Investigación, extensión y vinculación desde la Unidad Académica San Julián – UNPA.



Mg. Carla Moscardi, Lic. Lucrecia Pejkovic, Lic. Viviana Scavuzzo, CP. Natalia Miranda – Unidad Académica San Julián, Universidad Nacional de la Patagonia Austral



7.Entorno natural de la Bahía de San Julián: potencialidades, oportunidades, obstáculos y amenazas.



Natalia Collm – ICASUR, Unidad Académica San Julián (UASJ), Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA)



8.Desarrollo de un modelo productivo multitrófico en acuaponía, acoplado a un módulo de energías alternativas.



Ing. Gustavo Gaspari – ICASUR, Unidad Académica San Julián (UASJ), Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA)



9.Aportes para la construcción de un plan de manejo ambiental integral para las ciudades costeras del sur patagónico.



Mg. Dora Maglione, Ing. Paula Paredes, Ing. Bárbara Klimisch, Prof. Julio soto, Mg. Marisa Sandoval y Prof. Yésica Azzolin



10.CAPPEMA.



Jorge Carini.



11.Secretaría de Estado de Minería.



Subsecretario de Geología y Minería, Facundo Hernández.



Santiago Tarcaya



12.Fundación Anfibia.



“Desafíos y oportunidades en el control y aprovechamiento del salmón Chinook en la



cuenca del río Santa Cruz”. Autor: Rodrigo Clarke – Biólogo, Mg. en Manejo y Gestión de Recursos Naturales.



13.Fundación Por el Mar.



Granja de Algas Marinas – Cultivando oportunidades.



Lic. Noel Miranda -Ing. Mariano Bertinat.



Asimismo, la Secretaria de Estado de Ambiente de Santa Cruz invita, a los interesados en asistir al encuentro, a sumarse como participe de las mesas de trabajo conjunto y de la conclusión.