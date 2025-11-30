Concluyeron los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica de Río Gallegos

Finalizaron con éxito los trabajos programados para el día domingo 30 de noviembre, los cuales permitieron mejorar la calidad del servicio eléctrico, optimizar los tiempos de respuesta ante fallas, reducir la probabilidad de cortes imprevistos y fortalecer la seguridad de la red, brindando mayor confiabilidad en el suministro para hogares, comercios y servicios esenciales de la ciudad.

Las tareas incluyeron la instalación de reconectadores sobre la línea de transmisión de 33 kV, junto con trabajos de mantenimiento preventivo en la red de media tensión de 13,2 kV en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema eléctrico.





Durante el desarrollo de las maniobras permanecieron fuera de servicio los Centros Distribuidores I, II, IV y V, lo que ocasionó la interrupción del suministro en gran parte de la localidad.





El Centro Distribuidor III no fue alcanzado por la interrupción del servicio y continuó abasteciendo normalmente a los barrios Belgrano, 2 de Abril, Marina, Gaucho Rivero, Lago del Desierto y zonas aledañas.





El suministro de energía comenzó a restablecerse conforme a lo previsto a partir de las 12:30 horas, quedando las zonas afectadas totalmente normalizadas.



Trabajos realizados:



Colocación de cajas de polos y tableros de dos reconectadores de 33 kV en la línea de transmisión de Río Gallegos.





Mantenimiento preventivo en líneas de media tensión en inmediaciones de la Avenida San Martín, con cambio de aisladores y mejoras en los soportes del conductor preensamblado de 13,2 kV.





Mantenimiento en la línea de media tensión de 13,2 kV en las calles Alberdi y Mendoza.



Poda preventiva de árboles sobre calle Avellaneda, a fin de evitar futuras interrupciones por interferencias con el tendido eléctrico.





Maniobras de prueba y mantenimiento en interruptores de playa del Centro Distribuidor N° 1.





Personal de Alumbrado Público realizó tareas de mantenimiento en diferentes sectores, aprovechando el corte para intervenir en zonas que requerían trabajos técnicos.





Durante la semana continuarán ejecutándose tareas complementarias correspondientes a la primera etapa de las mejoras, las cuales no requerirán interrupciones del servicio.





Desde la empresa se agradece la comprensión durante el desarrollo de las tareas, que forman parte de un plan integral de mantenimiento de la red eléctrica orientado a mejorar la calidad del servicio.