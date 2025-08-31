Concejal por un Día: estudiantes del Instituto Adventista participaron de elecciones internas

El concejal Aparicio acompañó a las y los estudiantes del Instituto Adventista Caleta Olivia en una jornada del programa Concejal por un Día, donde se realizaron elecciones internas con boleta única para elegir representantes estudiantiles.

En el marco del programa Concejal por un Día, se desarrolló una jornada de elecciones internas en el Instituto Adventista Caleta Olivia.

La actividad tuvo lugar el viernes 29 de agosto, donde las y los estudiantes ejercieron su derecho al voto para elegir a quienes los representarán en el recinto legislativo durante la sesión prevista para el próximo 5 de septiembre.

Una de las particularidades de esta elección fue la implementación de la boleta única, un sistema que permitió una experiencia práctica y formativa en torno a los procesos democráticos.

El concejal Carlos Aparicio, quien el año pasado presentó el pedido para reactivar el programa y que hoy se lleva adelante por segundo año consecutivo, acompañó la jornada y destacó, “creo que es más que importante poder compartir estos espacios de participación que invitan a las juventudes a involucrarse en la política local y a conocer cómo se toman las decisiones que impactan en nuestra ciudad.”

Docentes de la institución también remarcaron el valor pedagógico de la propuesta, que fomenta el compromiso ciudadano desde las aulas y refuerza el vínculo entre la escuela y las instituciones democráticas.

Asimismo, es importante destacar que, este viernes 5 de septiembre se llevará adelante la primera sesión de Concejal por un Día, en la que participarán los cinco primeros colegios seleccionados a través del sorteo realizado semanas atrás en el Concejo Deliberante.

De esta manera, el edil sostuvo que el programa Concejal por un Día sigue consolidándose como una herramienta para acercar el Concejo Deliberante a las y los jóvenes, “brindándoles la oportunidad de vivir de cerca el debate, la construcción de consensos y la experiencia de representar a su colegio”.