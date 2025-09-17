Con una gran participación de vecinos, inició la segunda etapa del ciclo “Huertas e Introducción a la Jardinería” que brinda el INTA y la Escuela de Oficios

En el marco del convenio entre la Escuela de Oficios y Emprendimientos y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se llevó a cabo la segunda etapa del ciclo de capacitaciones “Huertas e Introducción a la Jardinería” en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, ubicada en Mahatma Gandhi 1322.

La actividad, que tuvo lugar este martes por la tarde, contó con una importante participación de vecinos y vecinas interesados en adquirir conocimientos sobre producción de huertas agroecológicas en la región.

Carla Larrosa, licenciada en Biología e integrante de la Agencia de Extensión Rural de INTA en Río Gallegos, fue la encargada de coordinar la jornada. “Esta es la segunda capacitación, que es la Introducción a la Huerta Agroecológica. Lo que hicimos fue, inicialmente, una introducción teórica en el salón y, actualmente, estamos haciendo, en diferentes etapas, todo el proceso que tenemos que llevar adelante en la huerta: desde el armado del cabellón, el trabajo en el suelo, el sistema de riego, armado de los almácigos y la siembra directa con un trasplante posterior”, explicó.

La profesional destacó la gran convocatoria y el interés de los participantes: “Siempre hay gente que está interesada y, por las condiciones climáticas, muchas veces pensamos que no podemos producir nada y, sin embargo, sí se consiguen un montón de productos”.

Durante la jornada se abordaron distintos ejes teóricos y prácticos. “Hablamos de cómo hay que hacer el preparado del suelo, de compost, de los diferentes tipos de siembra y, en la parte de práctica, hicimos estaciones para poder representar todo eso que hicimos en la teoría”, detalló Larrosa.

La capacitación incluyó simulaciones de armado de huerta, elaboración de almácigos, trasplante de plantines y construcción de camellones con su correspondiente sistema de riego.

Finalmente, Larrosa adelantó que el próximo encuentro será el 30 de septiembre, dedicado a la “Iniciación a la Jardinería”, y que el ciclo concluirá con un módulo sobre sistemas de protección, como cortinas, cortavientos, microtúneles e invernáculos.

“Excelente la convocatoria, la gente es súper interesada, con muchas preguntas y muy activa en la hora de hacer las prácticas”, concluyó la disertante.