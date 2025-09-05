Con una gran expectativa, el Municipio de Río Gallegos y el Teatro Nacional Cervantes presentan “Antígona de las Nieves” en el Héctor Marinero

La Municipalidad de Río Gallegos, junto al Teatro Nacional Cervantes (TNC), presentan a la comunidad el estreno de Antígona de las Nieves, que tendrá lugar este viernes 5 de septiembre en el Teatro Municipal Héctor Marinero (Av. San Martín 843).

Las funciones se realizarán sábados y domingos a las 20 horas, con entrada gratuita. Los tickets puede reservarse a través del siguiente link: https://publico.alternativateatral.com/entradas97265-antigona-de-las-nieves, donde se van a ir habilitando las entradas para las funciones.

Esta obra es una coproducción entre el TNC y la Municipalidad de Río Gallegos, en el marco del programa “TNC Produce en el País”, que impulsa el desarrollo de artistas locales y extiende la programación del Cervantes a distintas ciudades de Argentina.

Sobre la propuesta, Cristian Scotton, subdirector del Teatro Nacional Cervantes, destacó: “Estamos muy contentos de estar en el estreno de Antígona de las Nieves, que forma parte de un programa que se llama TNC Produce en el País. El año pasado se presentaron más de 60 proyectos y este de Río Gallegos fue seleccionado para ser producido por el Cervantes. Llegar a todo el país es parte de nuestras obligaciones. El Teatro Cervantes es el único nacional que hay y por lo tanto es nuestro deseo estar presentes”.

Además, Scotton subrayó la identidad local de la obra. “La obra es muy especial porque cruza un texto clásico como Antígona con la nevada del 95’ de Río Gallegos. Eso lo transforma en algo único y propio”.

En relación al trabajo conjunto con el municipio, agregó que “con el intendente Pablo Grasso charlamos mucho de la obra y del proyecto. También de tener un convenio marco con el municipio de acá, pero también con el de Río Grande y de Comodoro Rivadavia para generar un corredor patagónico”.