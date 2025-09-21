Con una enorme fiesta y una gran participación, se celebró el Abuelazo Fest en el gimnasio municipal 17 de Octubre.

Con una masiva concurrencia de adultos mayores de Río Gallegos, Río Turbio y 28 de Noviembre, se llevó a cabo este sábado en el gimnasio municipal 17 de Octubre el “Abuelazo Fest – Patagonia Mayor”, un encuentro pensado para celebrar la sabiduría y la alegría de nuestros adultos mayores.

La jornada, organizada por la Municipalidad de Río Gallegos junto a las comunas de Río Turbio y 28 de Noviembre, se desarrolló de 14 a 19 horas y estuvo cargada de propuestas recreativas y culturales.

Se presentó en vivo el grupo musical Los Rivales del Sur; se desarrolló la tradicional elección de la Reina y el Rey; hubo juegos, concursos de talentos, shows y sorteos.

De esta forma, los adultos mayores compartieron de una gran merienda y disfrutaron, a su vez, del carnaval carioca.

El intendente Pablo Grasso recorrió la actividad y compartió con los presentes junto a sus pares Aldo Aravena (28 de Noviembre) y Darío Menna (Río Turbio).

Pablo Grasso celebró que el Estado promueva este tipo de espacios de encuentro y disfrute. “Tenemos que cuidar y acompañar siempre a nuestros adultos mayores, más en estos tiempos donde el gobierno Nacional y Provincial vive vulnerando sus derechos”, aseguró el intendente.

El Abuelazo Fest tuvo una gran recepción de nuestros mayores, que disfrutaron de un evento gratuito, integrador y participativo.