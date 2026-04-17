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Con trabajo y gestión, avanza la transformación de la cancha de Estrella Norte

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La Municipalidad de Caleta Olivia avanza con importantes trabajos en la cancha del club Estrella Norte, en el marco de un compromiso asumido junto a la institución deportiva y el Gobierno de la Provincia.

Las tareas consisten en el aporte de material y la intervención de maquinaria pesada y camiones municipales para llevar adelante el relleno y la compactación del suelo, una etapa fundamental para la posterior colocación de césped sintético. Este proceso permitirá garantizar una base firme y adecuada para la ejecución de la obra, mejorando significativamente las condiciones del espacio deportivo.

Desde el Ejecutivo local destacaron que estas acciones forman parte de una política de acompañamiento y fortalecimiento de las instituciones deportivas de la ciudad, entendiendo el rol clave que cumplen en la contención social, el desarrollo comunitario y la promoción de hábitos saludables.

De esta manera, el Municipio continúa articulando esfuerzos con el Gobierno Provincial y los clubes locales, avanzando en proyectos que impactan de manera directa en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, generando más y mejores espacios para la práctica deportiva.

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