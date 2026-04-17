Con trabajo y gestión, avanza la transformación de la cancha de Estrella Norte

La Municipalidad de Caleta Olivia avanza con importantes trabajos en la cancha del club Estrella Norte, en el marco de un compromiso asumido junto a la institución deportiva y el Gobierno de la Provincia.

Las tareas consisten en el aporte de material y la intervención de maquinaria pesada y camiones municipales para llevar adelante el relleno y la compactación del suelo, una etapa fundamental para la posterior colocación de césped sintético. Este proceso permitirá garantizar una base firme y adecuada para la ejecución de la obra, mejorando significativamente las condiciones del espacio deportivo.

Desde el Ejecutivo local destacaron que estas acciones forman parte de una política de acompañamiento y fortalecimiento de las instituciones deportivas de la ciudad, entendiendo el rol clave que cumplen en la contención social, el desarrollo comunitario y la promoción de hábitos saludables.

De esta manera, el Municipio continúa articulando esfuerzos con el Gobierno Provincial y los clubes locales, avanzando en proyectos que impactan de manera directa en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, generando más y mejores espacios para la práctica deportiva.