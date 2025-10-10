Con presencia de autoridades y artistas locales, el Taller Municipal de Cerámica de Río Gallegos festejó sus 44 años de historia

El Taller Municipal de Cerámica “Martha Etura de Abbate” celebró su 44° aniversario en Río Gallegos con una muestra titulada “Conociendo el barro”. El evento contó con la participación de autoridades municipales, familiares de la fundadora y alumnos de todas las edades que exhibieron sus trabajos.

Durante el acto en el Taller (fundado en 1981), se inauguró la muestra anual “Conociendo el barro”, donde niños, adolescentes y adultos presentaron sus creaciones, fruto del trabajo y la dedicación desarrollada a lo largo del año en este espacio municipal gratuito y abierto a toda la comunidad. El evento contó con la presencia del jefe de Gabinete del Municipio, Diego Leonardo Robles; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Soledad Kamu; la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez, y el director general de Hacienda, Sergio Peralta.

También participó la responsable del taller, Analía Navarro, junto a familiares de la profesora Martha Etura de Abbate.“Queremos agradecer a todos los alumnos y talleristas por su compromiso. Este espacio es posible gracias al trabajo conjunto y al apoyo constante de la comunidad”, expresó Analía Navarro durante su discurso. Por su parte, Diego Robles destacó la importancia de la cultura como inversión: “La cultura no es un gasto, es una inversión.

En tiempos donde los chicos están muy conectados a las pantallas, recuperar el valor de lo artesanal y el trabajo con las manos es fundamental”, afirmó el funcionario. La secretaria Mónica Gutiérrez felicitó al equipo del taller por la convocatoria y la calidad del trabajo realizado.

“Este es un lugar de contención y expresión, donde se mezclan generaciones y se fortalecen los lazos comunitarios”, señaló, y transmitió el saludo del intendente Pablo Grasso, quien no pudo estar presente por cuestiones de agenda. La jornada concluyó con un recorrido por la muestra, en la que se pudieron apreciar diversas piezas que reflejan el espíritu creativo y colectivo que caracteriza al taller desde hace más de cuatro décadas