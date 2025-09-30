Con nuevas propuestas, llega el segundo Congreso Juvenil de Barberos a Río Gallegos

Los próximos 1 y 2 de noviembre, en las instalaciones del Club Boca Río Gallegos, se realizará la segunda edición del Congreso Juvenil de Barberos, un evento que reunirá a referentes del rubro, marcas reconocidas y jóvenes talentos de la barbería local y nacional.



La actividad es organizada por el Centro de Promoción de Derechos dependiente fe la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos y contará con charlas, capacitaciones, competencias y sorteos, además de la participación de DJs en vivo y una sala de tatuajes con artistas locales y de la región.



“Este año vamos a usar todas las instalaciones y el SUM del Club Boca. Habrá charlas, demostraciones, capacitaciones, una sala Tattoo, café de especialidad y muchas propuestas para que disfrute toda la comunidad”, explicó María José Oyarzo, referente del área de Promoción de Derechos.



En esta edición, el congreso suma el acompañamiento de importantes sponsors como Wanna, Babilis y Level 3, quienes además acercarán desde Buenos Aires a jueces reconocidos en el ámbito de la barbería. Entre ellos ya fue confirmado Luca Garnica, mientras que en los próximos días se anunciarán otros dos destacados profesionales.



Las categorías de competencia estarán divididas en Junior (16 a 21 años, con hasta dos años de experiencia), con las modalidades Fade Clásico y Fast Fade. Profesional (16 a 33 años, con mínimo dos años de experiencia), con Fade Clásico y Freestyle; y Total Look, destinado a barberías con equipos de 3 a 5 integrantes, que deben incluir colorista.



Oyarzo resaltó que “la idea es que este espacio siga creciendo, brindando oportunidades de formación y encuentro para jóvenes de la ciudad y de la región, con la posibilidad de capacitarse y compartir experiencias con referentes nacionales”.



Finalmente, quienes deseen más información o inscribirse (tienen tiempo hasta el próximo 17 de octubre) pueden hacerlo a través del Instagram Barberos Juveniles, donde se publican todas las novedades, o comunicarse por WhatsApp al 2966-534660.