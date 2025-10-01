Con nuevas acciones conjuntas se fortalece la gestión educativa

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, acompañada por la vicepresidenta Esther Pucheta, encabezó este miércoles 1° de octubre, una nueva reunión institucional destinada a fortalecer la gestión educativa en cada nivel y modalidad.



El encuentro contó con la participación de la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, junto a directores provinciales, directores generales y coordinadores de modalidades, quienes trabajaron en la definición de acciones prioritarias de cara al mes de octubre.



En primer término, se presentó un resumen del Encuentro Nacional Transformación de la Escuela Secundaria, realizado entre el 22 y el 26 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la organización de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.



Posteriormente, se compartieron las experiencias del 2° Encuentro de Alfabetización Plen@ de Nivel Primario, desarrollado en Río Gallegos y Caleta Olivia, con la participación de las Escuelas Alfa en Red de las distintas zonas.



Finalmente, cada director de nivel y modalidad presentó una selección de actividades prioritarias para octubre, con el fin de coordinar en equipo, considerando el calendario escolar, los días reales de clase y la agenda compartida construida colectivamente.



De esta manera, el Consejo Provincial de Educación reafirma su compromiso en consolidar espacios de trabajo colaborativo y garantizar una gestión pedagógica integral y de calidad en toda la provincia.