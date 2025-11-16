Con motivo de la activación del COE por vientos se suspenden clases y tránsito vehicular en Santa Cruz



El Gobierno de la provincia de Santa Cruz activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y dispuso una serie de medidas preventivas de alto impacto ante el inminente alerta meteorológico de vientos extremos, con ráfagas que podrían superar los 130 km/h. La decisión, fue informada a la ciudadanía en una conferencia de prensa realizada hoy en la sede de Protección Civil de Río Gallegos.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo; el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Julio Bujer; la Ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross; el superintendente de Bomberos de Santa Cruz, comisario general Claudio Castro; la secretaria de Gestión Administrativa del Consejo Provincial de Educación (CPE), Sonia Rodríguez, junto a personal de Desarrollo Social y Seguridad Vial.

El monitoreo y la prevención

Gordillo, comenzó la conferencia explicando el trabajo de coordinación y las últimas previsiones del tiempo, confirmando que la alerta naranja fuerte se mantiene activa, con la posibilidad de escalar a código rojo. “Monitoreamos permanentemente, desde nación nos informan y nosotros también aquí en base. En el día de ayer en la reunión del COE coordinamos con todos los entes nacionales y provinciales, el trabajo de cada uno, para poder estar preparados para el día de mañana. Hasta el momento enviaron la alerta naranja fuerte. Así que vamos a continuar con esa alerta, esperando si cambia o no”, detalló.

La decisión de los entes

En cuanto a las medidas que afectan a la comunidad educativa, la secretaria de Gestión Administrativa del CPE, Sonia Rodríguez, confirmó la suspensión de actividades en todos los establecimientos provinciales, priorizando la seguridad de niños y padres. “Se tomó la decisión de que se suspenden las actividades en toda la provincia de todas las modalidades y turnos. Es a los efectos de que los padres y los niños no estén circulando en las calles por cualquier situación que pueda llegar a pasar, voladura de chapas, caída de árboles, cables. Entonces, para resguardar a los niños como a los papás, pedimos que, por favor, queden en sus casas para que no corran ninguna clase de riesgos”, afirmó Rodríguez.

Respecto a la operatividad de las rutas, el presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer, confirmó la decisión de inhabilitar el tránsito vehicular en toda la provincia, en coordinación con Seguridad Vial. “Hay un comunicado de ayer indicando que a partir de las cero horas de hoy van a estar totalmente cortadas las rutas en toda la provincia. Eso serían rutas provinciales y nacionales. No por tiempo indeterminado”, señaló Bujer, instando a la población a no viajar.

Sobre los servicios de salud, la Ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, informó que los centros sanitarios se enfocarán únicamente en las urgencias. “Con respecto a salud, lo que decidimos fue suspender lo programado, todo lo que sea consultorios externos. Lo que uno intenta en estos casos es que la gente transite lo menos posible. Así que reforzaremos las guardias con el personal que estaba destinado para consultorios. Están los números, sacamos en la página del ministerio, los números de cada localidad para llamar a las respectivas guardias y la ambulancia de ser necesario”, explicó la ministra.

Los equipos listos ante la contingencia

Finalmente, el superintendente de Bomberos de Santa Cruz, comisario general Claudio Castro, aseguró la coordinación de las fuerzas de seguridad y emergencia para mitigar cualquier incidente. “Estamos trabajando de forma conjunta a nivel provincial, a lo largo y ancho de la provincia. En materia preventiva estamos tratando de llevar a la comunidad los conceptos básicos y los procedimientos que deberíamos tomar ante una eventualidad. Estamos preparados para la mitigación de cualquier tipo de evento, ya sea accidental o en forma de incidente, a los efectos de tratar de que si se llega a producir algún tipo de evento que esto sea lo menos posible”, indicó Castro.

Al cerrar la conferencia, la Subsecretaria Gordillo llamó a la tranquilidad pero insistió en la importancia de la prevención y el uso correcto de los canales de comunicación. “A la comunidad le pedimos que siempre consulte al 103 si necesitan salir o si tienen alguna eventualidad en el domicilio para que nosotros podamos dirigir a los trabajos”, concluyó.